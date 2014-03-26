В составе военного флота Украины осталось 10 судов

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В составе Военно-морских сил Украины по состоянию на утро 26 марта осталось 10 кораблей, катеров и судов обеспечения, тогда как 51 корабль захватили российские военные.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

В частности, по его данным, среди боевых кораблей у Украины остались фрегат "Гетман Сагайдачный" и артиллерийский катер "Скадовск".

Среди вспомогательных судов - разведывательный корабль "Переяслав", водолазное судно "Нетешин", сухогрузная баржа "Сватово", а также противодиверсионный катер "Голая Пристань" и катера АК-01, АК-02 "Владимир-Волынский" и "Южный".

"Факты пиратства"

Обеспокоенность в связи с захватом кораблей Военно-морских сил Украины в Крыму выразила Польша.

"Нас очень беспокоят уже осуществленные факты пиратства в отношении украинских кораблей в Крыму", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время брифинга с и.о. министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей.

Сикорский вспомнил Будапештский меморандум, по которому стороны должны гарантировать безопасность и территориальную целостность Украины.

"Мы в Гааге убеждали высшее руководство крупнейших государств мира в том, что необходимо выполнять обязательства по Будапештскому меморандуму. Если мы хотим, чтобы Северная Корея сделала то, что в свое время сделала Украина (отказалась от ядерного оружия - Ред.), мы должны выполнять обязательства", - подчеркнул он.

В среду начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о захвате всех украинских воинских частей в Крыму.

По его словам, около 1500 украинских военнослужащих и членов их семей в среду начнут покидать территорию Крыма по железной дороге.

Плацкартные вагоны с украинскими военными будут присоединяться к пассажирским поездам.

Однако, по словам заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктории Сюмар, сейчас договариваются о выводе войск в полном составе с оружием и техникой.

Последний корабль

Ночью российские военные после двух часов сопротивления штурмовали морской тральщик "Черкассы" в озере Донузлав. Корабль отбуксировали. Пострадавших во время штурма не было.

Руководитель медиа-центра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев сообщал, что захват сопровождался стрельбой и взрывами.

В понедельник российские силы также захватили десантный корабль "Константин Ольшанский".

Около половины украинских военных в Крыму перешли на сторону российской армии, сообщил заместитель начальника главного командного центра Минобороны Александр Розмазнин.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в понедельник поручил Минобороны передислоцировать украинских военных из Крыма, ввиду угрозы их жизни.