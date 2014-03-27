Гигантская крыса перепугала семью и прославилась на всю Швецию

Копірайт зображення Justus Bengstson Korsas

Появление гигантской крысы в кухне стокгольмской семьи попало в заголовки новостей в Швеции.

Животное, которое в длину достигало 40 см (без хвоста), испугало семью Корсасов.

Глава семейства Эрик рассказал ВВС News, что даже кот побоялся заходить в кухню, когда там находилась гигантская крыса или "Ратдзилла" - так животное прозвали в прессе.

Вредителя убили с помощью огромной мышеловки работники санэпидемстанции.

В кухню крыса попала через вентиляционное отверстие, она прогрызла дыру в цементе и дереве.

Ее увидели, когда она ела остатки пищи в мусорном ведре.

Мега-крыса

Копірайт зображення Justus Bengstson Korsas

Происшествие произошло три недели назад, и после нескольких фото на память семья о нем забыла.

Но когда они рассказали об этом на местном сайте по аренде недвижимости, история привлекла внимание журналистов большинства шведских СМИ и попала в главные новости страны.

Во вторник новость о "мега-крысе" стала наиболее распространяемой на известном шведском сайте Aftonbladet. Об этом в своем Twitter пишет журналист Свен Норденстам.

В соцсетях люди выражают сомнения, удивление и отвращение.

"Не могу читать новости, там пишут о гигантской крысе", - говорится в одном из сообщений.

Г-н Корсас громко смеется, когда рассказывает ВВС, что один журналист сказал ему, что крысу надо было заморозить для будущих поколений.

Он добавляет, что после этого его семью крысы больше не беспокоили.

Несмотря на многочисленные спекуляции в прессе, пока нет достаточных доказательств того, что в развитых странах крысы вырастают такими большими.

Одновременно британские ученые недавно доказали, что иногда они могут достигать размера овцы.