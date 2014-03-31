Из Крыма в Черновцы: "Это было страшно"

Image caption В Черновцах говорят, что готовы принять более 300 семей из Крыма, пока приехали четыре

"Это было страшно", - вспоминает крымчанин Владимир, как он с женой Людмилой и 12-летним сыном Даниилом выезжал из Крыма.

Семья уже больше недели живет в Черновцах. Окончательно покинуть родной Симферополь они решили в день проведения непризнанного референдума в Крыму.

Черновицкая область готова принять более 300 семей из Крыма. Для координации действий в городском совете создали консультативный центр, в который входят волонтеры, неравнодушные буковинцы, владельцы гостиничных и ресторанных бизнесов в городе.

Так, неделю назад на Буковину приехала еще одна семья c полуострова - уже четвертая. Три семьи проживают бесплатно в одном из отелей, другая поселилась в частном доме Черновцов.

В общем, как говорят волонтеры, соглашаются принять у себя крымские семьи и буковинцы из районных центров - Хотина и Вижницы.

"Не "зеленые человечки"

Владимир рассказывает, что не все жители Крыма действительно хотели присоединиться к России: "В основном это люди, которым за 50 и которые, действительно, слепо верят в процветание полуострова в составе Российской Федерации".

А остальное население, по его мнению, просто боится высказывать вслух свое мнение или возмущаться. Ранее, вспоминает мужчина, даже многие его коллеги и друзья говорили, что Крым должен оставаться украинским, а потом они просто замолчали. "Мы же решили - надо уезжать!", - говорит он.

Семья сначала поехала во Львов, но знакомые рассказали, что и в Черновцах местные власти помогают приезжим с полуострова. Поэтому остановились там, сейчас живут в гостинице - бесплатно, а родителям уже предложили оформить сына на учебу в русскоязычную гимназию.

Рассказывают, что когда проезжали мимо блокпоста в Армянске, по машине открыли огонь.

Если мы поедем в Крым, то только для того, чтобы продать квартиру и забрать остальные вещи Людмила

"К счастью, стрелявший солдат не попал в колеса, куда, очевидно, целился. Пуля поцарапала крыло машины. Думаю, он просто хотел нас напугать, что ли...", - вспоминает мужчина.

Он добавляет, что военные на выезде из Крыма были одеты в форму очень похожую на одежду бывшего спецподразделения "Беркут", с боевым оружием, лицо - под балаклавой.

"Это не "зеленые человечки" - те экипированы очень серьезно, бронежилеты, много оружия, как из американских боевиков. Но и эта так называемая самооборона Крыма настроена серьезно. Когда спросили, почему я еду в Украину, сказал, что везу сына на каникулы. Мне они ответили: зря вы туда, в Украину, едете - там опасно. Впрочем, на самом деле опасно стало здесь, в родном Крыму", - добавляет Владимир.

Он работает моряком и последний свой контракт разорвал заблаговременно, и уже 18 февраля вернулся домой.

Его жена Людмила говорит, что скучает по дому. Рассказывает, что пока Крым не вернется в состав Украины, семья на полуостров не поедет: жить в России они не хотят, а российские паспорта получать не планируют.

"Если мы поедем в Крым, то только для того, чтобы продать квартиру и забрать остальные вещи", - говорит женщина.

Крымская семья с грустью говорит, что большинство друзей, которые остались в Крыму, назвали их предателями.

"Да и с родителями мнения относительно аннексии Крыма различаются. Мы сделали свой выбор, сделали его сознательно, хотя очень долго колебались и до последнего надеялись, что этого не произойдет и уезжать из дома не придется", - заключают Владимир и Людмила.

Многие буковинцы вызвались помогать крымчанам.

Владельцы отелей и хостелов готовы поселить у себя не менее 40 семей. Предприниматели, которые занимаются ресторанным бизнесом, говорят, что готовы бесплатно кормить людей, сколько понадобится. Владелец одной из гостиниц Черновцов уверяет, что так в нынешней ситуации должен делать каждый.

Впрочем, семья Владимира планирует уже в ближайшее время самостоятельно снимать жилье в Черновцах.