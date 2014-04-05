РФ вводит упрощенную выдачу гражданства для носителей языка

Госдума России приняла закон, предусматривающий упрощенную выдачу российского гражданства тем иностранцами, которые говорят на русском языке и чьи родители жили в СССР. Этот закон будет касаться и жителей Крыма.

Также российский парламент принял заявление "О политических репрессиях в Украине", в котором выразил обеспокоенность нарушениями прав украинцев, симпатизирующих России.

Украинский МИД в ответ обратил внимание на проблемы с правами человека в самой России и на нарушения прав украинцев в Крыму.

Забота о своих

Теперь российское гражданство по упрощенной процедуре смогут получить носители русского языка, родственники которых по прямой восходящей линии (родители, бабушки и дедушки и т.д.) жили на территории Российской империи или СССР в пределах современных границ России.

Это означает, что закон будет распространяться и на Крым, отмечает агентство РИА Новости.

Тем, кто захочет пройти соответствующую процедуру, надо будет отказаться от своего нынешнего гражданства.

Закон предусматривает собеседование со специальной комиссией, которая будет определять уровень знания русского языка. Носителем русского языка будет признан человек, который владеет русским и использует его дома и в "культурной сфере".

Новое законодательство упрощает въезд людей в Россию и получение вида на жительство.

Для русскоязычных иностранцев также предусмотрено сокращение срока рассмотрения заявлений и принятия решений о гражданстве РФ до трех месяцев.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий отметил , что поправки позволят "представителям русского мира без особых сложностей и длительных процедур получать российский паспорт".

Кто кого ущемляет?

Ущемление прав и свобод граждан Украины, похищения и издевательства над украинскими военнослужащими, пренебрежение к национальным символам украинского государства... Все это элементы "демократии", которую сейчас насаждает Россия на части территории Украины Заявление МИД Украины

Также в пятницу Госдума единогласно приняла заявление "О политических репрессиях в Украине", в котором выразила обеспокоенность нарушениями прав пророссийски настроенных граждан Украины.

"Необоснованное преследование лидеров оппозиции, аресты политических деятелей по сомнительным основаниям никак не вписываются в декларативные заявления нынешней украинской власти о приверженности демократии", - говорится в заявлении.

В Думе утверждают, что давление на русскоязычных граждан растет во всех регионах Украины, особенно на юго-востоке.

В МИД Украины в ответ заявили, что Россия искажает ситуацию с защитой прав человека в Украине и пытается скрыть собственные проблемы в этой сфере.

"Только по данным российских правозащитных организаций в РФ сегодня отбывают наказание более 70 политических заключенных", - сказал спикер украинского МИД Евгений Перебейнос.

Он напомнил о суде над оппозиционером Алексеем Навальным и запрете ему публиковать материалы в соцсетях.

Также в украинском министерстве заявили, что сейчас происходит распространение "так называемого русского образца демократии на оккупированную Россией Автономную Республику Крым".

"Ущемление прав и свобод граждан Украины, похищения и издевательства над украинскими военнослужащими, пренебрежение к национальным символам украинского государства, блокировки украинских СМИ и, наконец, жестокое убийство нашего собрата - крымского татарина Решата Аметова только за то, что он выразил протест против оккупации - все это элементы "демократии", которую сейчас насаждает Россия на части территории Украины", - считают в украинском МИД.