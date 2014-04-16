В Краматорск вошла военная техника

В Краматорске Донецкой области местные жители остановили колонну из шести бронетранспортеров с украинскими военными. Ни к каким силовым действиям активисты не прибегают, но движение военных машин заблокировано, сообщает корреспондент ВВС Украина.

По его словам, за городом также замечены десятки машин украинской бронетехники.

Как сообщил корреспондент BBC Украина, на своем пути украинские военные выставили пост и останавливают транспорт местных жителей для проверки.

Во время движения колонны в один из моментов была выпущена сигнальная ракета. Над районом перегруппировки техники летает боевой вертолет.

Также у одного из танков произошла поломка и слетела гусеница. На место происшествия прибыли десятки местных жителей, которые пытались помешать передвижению колонны после ремонта, однако десантники их оттеснили и продолжили движение.

В минувшие выходные повстанцы в Краматорске захватили райотдел милиции.

Во вторник украинские власти сообщили, что военные освободили от вооруженных людей аэродром в городе. В операции принимали участие спецподразделения СБУ и МВД.

Антитеррористическая операция

Исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов в понедельник подписал указ о введении в действие решения СНБО "О безотлагательных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранении территориальной целостности Украины".

Image caption Военная техника на окраине Краматорска

Во вторник он объявил о начале антитеррористической операции на севере Донецкой области, где в результате действий пророссийских сепаратистов захвачены административные здания в нескольких городах.

Турчинов также выразил уверенность в том, что сепаратистов привлекут к ответственности.

Кроме того, в министерстве обороны сообщили, что радикально настроенные вооруженные люди, имевшие признаки диверсионно-террористических групп, попытались напасть на одну из воинских частей в Краматорске.

"Для отражения нападения в рамках антитеррористической операции были осуществлены предупредительные выстрелы. Для наведения порядка были привлечены военнослужащие и техника Вооруженных Сил Украины", - сообщили в Минобороны.

Вице-премьер Александр Ярема заявил, что на территории Украины в Краматорске и Славянске действует российский 45-й гвардейский полк ВДВ.