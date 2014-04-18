МИД требует разъяснений об ограничении въезда в Украину

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Российский МИД потребовал от украинской стороны официального разъяснения сообщений о том, что мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет запрещен въезд в Украину.

Согласно сообщению министерства, информация об ограничениях на въезд была передана российским авиаперевозчикам в пограничном отряде Одессы, аэропортах Киева, Донецка, Днепропетровска и Xaрькова.

"При этом украинские пограничники сослались на некое закрытое распоряжение Совета национальной безопасности и обороны Украины и Службы безопасности Украины", - говорится в заявлении МИДа.

Представители министерства пообещали, что после официального подтверждения запрета начнут рассматривать ответные меры.

Изначально об ограничении на въезд в Украину для российских мужчин в четверг сообщила авиакомпания "Аэрофлот", однако украинская погранслужба не подтвердила информацию о запрете.

Только по приглашению

Согласно сообщению на сайте "Аэрофлота", авиакомпания получила от погранслужбы Украины сообщение со списком категорий граждан, которым будет отказано во въезде в Украину.

"В соответствии с официальным извещением, полученным авиакомпанией, в пересечении государственной границы Украины будет отказано всем гражданам РФ мужского пола возрастом от 16 до 60 лет", - указывалось в сообщении авиакомпании.

Пропуск этой категории будет осуществляться по решению начальника регионального управления (пограничного отряда) после проведения контроля лишь в экстренных случаях при наличии: документов, подтверждающих родственные связи, смерть или тяжелую болезнь близких родственников, а также заверенных оригиналов приглашений юридических и физических лиц.

Без подтверждающих документов въезд будет разрешен только гражданам России, которые путешествуют с семьями и детьми, уточняется в заявлении авиаперевозчика.

Украинское ведомство отрицает, что рассылало подобные документы, однако пограничники признают, что из-за ситуации на востоке Украины действительно дополнительно проверяют мужчин в Украинско-российской границе и на границе с Крымом.

Тем не менее, о получении аналогичного сообщения от погранслужбы Украины уже сообщили и представители авиакомпании "Трансаэро".

Перестраховались

Следом за "Аэрофлотом" сообщение об усилении погранконтроля в отношении мужчин из России, следующих поездами в Украину, выпустила и "РЖД".

"Предупреждаем пассажиров об усилении пограничного контроля в отношении мужчин - граждан России в поездах сообщением с Украиной", - сообщили агентству РИА Новости в "РЖД".

Однако представитель компании отметил, что предупреждение дается только на основании сообщения на сайте погранслужбы Украины.

Согласно заявлению ведомства, пограничники буду обращать особое внимание на мужчин крепкого телосложения, которые следуют в Украину в одиночку или группами.

Подобные меры вводятся "в связи с имеющейся информацией о возможных провокация на государственной границе".

Киев рекомендует иностранным гражданам, в том числе и россиянам, воздержаться от поездок в Украину из-за проводимой в стране антитеррористической операции, рассказал в интервью ВВС Украина заместитель главы погранслужбы Сергей Астахов.

Информацию о закрытии границы для российских мужчин определенного возраста он подтвердить не смог.

По словам Астахова, "Аэрофлот" мог перестраховаться или интерпретировать предупреждение погранслужбы Украины по-своему и сообщить о якобы введенном запрете на въезд в страну.

"У нас есть много рекомендаций, возможно, кто-то некоторые из них по своему интерпретирует. Мы выясняем эту ситуацию. Сейчас мы не рекомендуем въезжать гражданам России в те регионы, где проводятся специальные мероприятия", - добавил Астахов.