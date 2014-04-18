Яценюк о Женеве: Крым остается территорией Украины

Копірайт зображення unian Image caption Яценюк уверен, что те, кто захватывал Крым, извинятся перед украинским народом

Арсений Яценюк сегодня заявил, что Украина и Запад никогда и ни при каких обстоятельствах не признают аннексию Крыма Россией.

В пятницу в Верховной Раде премьер-министр Арсений Яценюк комментировал достигнутые в Женеве договоренности относительно кризиса в Украине.

Г-н Яценюк отметил, что представители России были вынуждены подписать заявление в Женеве с осуждением экстремизма на востоке Украины.

"Подписав это заявление, Россия фактически обратилась к тем "мирным" протестующим с автоматами в руках с требованием немедленно разоружиться. Россия была вынуждена поставить подпись под тем, чтобы все вооруженные формирования были немедленно расформированы, а помещения органов власти были немедленно освобождены", - отметил г-н Яценюк.

Кроме того, премьер-министр заявил, что правительство продолжает работу по децентрализации власти в Украине и это, по его словам, не касается переговоров в Женеве.

"Это требование народа Украины - передать полномочия регионам. Правительство защищало и защищает нацменьшинства, русскоязычное население. Мы единая страна независимо от того, кто на каком языке говорит и кто какую страницу истории читает", - сообщил г-н Яценюк.

По его словам, правительство уже подготовило проект закона об амнистии для протестующих. Амнистия, как отметил г-н Яценюк, касается тех лиц, которые сдадут оружие и освободят помещения.

"Мы готовы всех освободить от уголовной ответственности. Такой закон подготовлен, если будет воля парламента, закон зарегистрируют и рассмотрят", - рассказал премьер.

"Это наше море"

Арсений Яценюк заявил, что все участники переговоров в Женеве, кроме России, подтвердили, что Крым - это Украина.

"Трое из четырех участников встречи (в Женеве - ред.) заявили, что никогда ни при каких обстоятельствах не признают аннексию Крыма Россией. Крым остается территорией Украины. У нас украли нашу собственность, это наше море, это наша территория, Владимир Владимирович", - заявил Яценюк.

По его словам, Украина вместе с международным сообществом будем шаг за шагом возвращать Крым обратно.

Переговоры в Женеве проходили при участии представителей Украины, США, ЕС и России. Участники переговоров согласовали ряд шагов по урегулированию кризиса в Украине. Среди них был призыв к протестующим освободить захваченные помещения и сдать оружие.

По состоянию на утро пятницы, 18 апреля, остаются захваченными здания органов власти в девяти городах Украины.