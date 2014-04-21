Лавров: в Украине нарушают договоренности и провоцируют войну

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинскую власть в нарушении женевских договоренностей. Он также заявил, что Россия готова остановить тех, кто, по его мнению, пытается развязать в Украине "кровопролитный конфликт и гражданскую войну".

"Женевские соглашения не только не выполняются, но и предпринимаются шаги, прежде всего теми, кто захватил власть в Киеве, которые грубо нарушают достигнутые в Женеве договоренности. Выдвигаются претензии к юго-восточным регионам, что они не освобождают занятые здания, не устраняют блок-посты. Но власти ничего не делают, пальцем о палец не ударили для того, чтобы устранить причины, которые лежат в основе нынешнего глубокого внутриукраинского кризиса", - заявил Лавров.

По словам главы российского МИД в России все чаще обращаются за помощью жители юго-востока Украины и таким образом ставят Россию в "очень сложное положение".

"Тот, кто сознательно ведет линию на развязывание гражданской войны, надеясь, очевидно, спровоцировать большой, серьезный кровопролитный конфликт, занимается преступной политикой. И мы будем эту политику не только осуждать, но и останавливать", - заявил российский министр.

Россия возмущена Майданом

Министр Лавров также выразил возмущение тем, что власть в Киеве, как он подчеркнул, ничего не делает для того, что остановить деятельность незаконных вооруженных формирований, прекратить проявления экстремизма, религиозной нетерпимости, и не осуществляет амнистии "политических" заключенных и участников протестов.

Он заявил, что "Правый сектор" практически полгода "хозяйничает" в разных городах центра и запада Украины, а также пытается распространить свое влияние на юго-восточные регионы.

События в Славянске, где в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли блокпост и убили нескольких человек, Лавров назвал "фактом, что находится за пределами".

Путин очень боится Украину, потому что Украина - это пример для многих постсоветских государств, что люди сами могут определять, какая власть им нравится, а какая не нравится Александр Турчинов

Ранее российский МИД возложил ответственность за этот инцидент на "Правый сектор". Одновременно в самой организации это опровергли, а украинская власть тем временем назвала это провокацией со стороны пророссийских активистов.

Также российский министр выразил недовольство тем, что здания, захваченные в Киеве, не освобождены, улицы не разблокированы, а Майдан продолжает "процветать".

"Более того, руководители, назначенные Верховной Радой, заявляют открыто, что Женевские соглашения не распространяются на Майдан, потому что, видите ли, киевский горсовет принял решение, что Майдан можно сохранить и что он действует легитимно", - цитирует Лаврова УНИАН.

По мнению министра, в таких условиях украинским властям не следует предъявлять претензии восточным областям, "где народом были избраны руководители, после того, как им попытались прислать начальников из Киева".

"Путин хочет уничтожить Украину"

Накануне исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что готов поддержать новых губернаторов Донецкой и Луганской областей "от народа".

"Уже сегодня можно говорить, что я поддержу назначения губернаторов - пока не вступили изменения в конституции - которых предложат сами жители Донецкой, Луганской области. Это нормально", - сказал Турчинов в интервью телеканалу "Украина".

Он также обвинил Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в Украине и сказал, что события на Востоке - это "удар по всей Украине".

Турчинов заявил, что российский президент Владимир Путин хочет уничтожить Украину, потому что боится ее.

"Путин очень боится Украину, потому что Украина - это пример для многих постсоветских государств, что люди сами могут определять, какая власть им нравится, а какая не нравится. У нас люди сами смогли изменить власть и отстранить от, простите, "бюджетных кормушек" вороватых правителей", - сказал Турчинов.

По его словам, такой пример очень пугает Путина, задача которого - "не просто захватить часть территории Украины, его задача - полностью дестабилизировать ситуацию в стране".

В субботу министр иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил, что спецоперация против пророссийских сепаратистов на востоке страны была приостановлена на Пасхальные праздники.

В интервью ВВС Дещица, впрочем, сказал, что силовики возобновят военные действия, если сепаратисты и дальше будут занимать правительственные учреждения.