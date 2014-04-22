Байден встречается с украинскими лидерами

Копірайт зображення AP Image caption Джо Байден должен засвидетельствовать на высоком уровне, что Вашингтон поддерживает новое украинское правительство

Вице-президент США Джо Байден во вторник встретится в Киеве с и.о. президента Украины Александром Турчиновым и премьер-министром Арсением Яценюком. Байден приехал в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку США прозападного украинского правительства.

Вице-президент США обсудит с украинскими лидерами предстоящие 25 мая выборы президента Украины.

По заявлению Белого Дома, президент США Барак Обама хочет, чтобы в ходе двухдневного визита в украинскую столицу Джо Байден продемонстрировал поддержку Вашингтоном на высоком уровне нового прозападного правительства Украины.

Джо Байден, как ожидается, объявит о технической поддержке Киева Вашингтоном, в том числе об экономической и энергетической помощи.

Телефонный разговор

Джон Керри и Сергей Лавров по-разному видят причины, по которым не выполняются Женевские соглашения

Между тем телефонный разговор, состоявшийся накануне между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, свелся к взаимным обвинениям сторон в связи с украинским кризисом.

Госсекретарь США Джон Керри в понедельник в ходе телефонного разговора призвал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова к тому, чтобы Россия приняла меры по реализации женевского соглашения. Однако в ответ Лавров заявил, что это новые киевские власти срывают выполнение женевского соглашения.

По сообщению российского МИД, Сергей Лавров в беседе с Керри "подчеркнул, что неспособность и нежелание киевских властей положить конец насильственным действиям "Правого сектора" и других ультранационалистов, которые уже привели к человеческим жертвам, прекратить аресты и освободить из-под стражи активистов движения протеста в юго-восточных регионах ставят под угрозу выполнение положений Женевского заявления России, США, Евросоюза и Украины от 17 апреля".

США, в свою очередь, призвали Россию предпринять конкретные меры по реализации женевского соглашения.

"Госсекретарь призвал Россию принять конкретные шаги, чтобы помочь реализации женевского соглашения", - сказала официальный представитель госдепа США Джен Псаки.

Госсекретарь призвал Россию принять конкретные шаги, чтобы помочь реализации женевского соглашения Джен Псаки, официальный представитель госдепа США

По ее словам, госсекретарь отметил, что таким шагом мог бы стать публичный призыв со стороны Лаврова к пророссийским силам на Украине освободить занятые здания и пропускные пункты, согласиться на амнистию и решать проблемы путем диалога.

На встрече в Женеве в минувший четверг США, ЕС, Россия и Украина согласились с тем, что незаконные вооруженные формирования на всей территории Украины должны разоружиться и освободить захваченные ими здания.

На следующий день пророссийские активисты, провозгласившие "Донецкую народную республику", заявили, что не освободят захваченные ими здания до тех пор, пока новые власти в Киеве - которые они считают нелегитимными - не покинут здания парламента и президентской администрации.

Ранее в понедельник Лавров заявил, что призывы лидеров так называемой "Донецкой народной республики" ввести на юго-восток Украины российские войскаставят Кремль в "сложное положение".

С просьбой прислать в Донецкую и Луганскую области Украины российских миротворцев обратился Вячеслав Пономарев - "народный мэр" Славянска, города в Донецкой области, находящегося под контролем пророссийского ополчения.

Фото росcийских бойцов?

В понедельник Госдепартамент США обнародовал фото боевиков на Востоке Украины, на которых якобы можно узнать некоторых бойцов российских спецслужб.

BBC не удалось подтвердить подлинность этих фото, предоставленных украинскими дипломатами.

Как утверждается, на фото изображены русские солдаты, которые содержат административные здания в различных городах Восточной Украины. Несколько бойцов, участвовавших в операциях в Краматорске и Славянске, можно узнать на фото, снятых во время войны в Грузии 2008 года (предоставленные ОБСЕ.)

Официальной реакции со стороны Москвы на эти снимки пока нет.