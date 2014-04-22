Копірайт зображення Yoshizawa Image caption Эректильный орган самки Neotrogla

В Бразилии нашли насекомое, самки которого имеют пенис. Ученые говорят, что это первые подобные существа, которые им стали известны.

Самки насекомых рода Neotrogla вводят свои эректильные органы в вагиноподобные отверстия самцов и отсасывают ими сперму и питательную семенную жидкость. Этот специфический пенис называется "гиносома".

Спаривание у этих насекомых продолжается 40-70 часов, сообщают исследователи в журнале Current Biology.

"Изменение половых ролей наблюдается и у других видов, но Neotrogla - единственное существо, самки и самцы которой поменялись половыми органами", - говорит ведущий автор Кадзунори Йосидзава из Университета Хоккайдо.

Проникнув в самца, перепончатая часть женской гиносомы набухает. Она имеет многочисленные отростки, с помощью которых двое насекомых крепко сцепляются.

Когда исследователи попытались силой разъединить самца и самку, они просто разорвали самца пополам - при этом гениталии самки остались внутри оторванной части.

Исследователи предполагают, что необычная смена ролей может быть обусловлена бедной ресурсами средой пещер, в которых живут Neotrogla.

Во время спаривания самка получает не только мужские половые клетки, но и питательные вещества, поэтому для нее выгодно часто вступать в половые сношения.

Необычные насекомые открывают ученым новые горизонты в исследовании полового отбора, конфликта между полами и эволюции новых видов.

"Важно понять, почему из всех животных, которые поменялись половыми ролями, только у Neotrogla развился женский пенис", - сказал Ешитака Камимура из Университета Кейо в Японии.

Сейчас исследователи работают над тем, чтобы вывести в лаборатории здоровую популяцию этих насекомых.