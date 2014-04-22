В Краматорске захватили горотдел милиции и СБУ

Копірайт зображення AP Image caption Вооруженные люди в камуфляже находятся в помещениях милиции и СБУ Краматорска

По сообщениям из Краматорска, вооруженные люди в камуфляже и пророссийские активисты захватили здания местного управления Службы безопасности Украины и городского отдела милиции.

"Начальника горотдела Виталия Колупая увезли в неизвестном направлении. Бойцы, захватившие здание горотдела милиции, требуют выдать им оружие. Ведут себя нагло и бесцеремонно", - говорится в сообщении городского портала kramatorsk.info.

Как сообщается, на ворота СБУ захватчики повесили флаг так называемой "Донецкой народной республики".

Ранее пророссийские активисты пикетировали здание СБУ, милиции и здание военной охраны аэродрома с требованием не участвовать в военных операциях против ополченцев. Также ими уже неделю удерживается здание городского совета Краматорска.

Шесть украинских бронетранспортеров были захвачены в Краматорске пророссийскими экстремистами 16 апреля, когда началась объявленная властями в Киеве антитеррористическая операция.

На встрече в Женеве в минувший четверг США, ЕС, Россия и Украина согласились с тем, что незаконные вооруженные формирования на всей территории Украины должны разоружиться и освободить захваченные ими здания.

На следующий день пророссийские активисты, провозгласившие "Донецкую народную республику", заявили, что не освободят захваченные ими здания до тех пор, пока новые власти в Киеве - которые они считают нелегитимными - не покинут здания парламента и президентской администрации.

Всеобщая мобилизация Краматорска

Как сообщает на своей странице в Facebook руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук, активисты на Донбассе готовятся к новым провокациям, "нацеленным на дестабилизацию ситуации в регионе".

"В Краматорске экстремисты объявили о "всеобщей мобилизации" местного населения под предлогом якобы прибытия в город колонны автобусов с представителями "Правого сектора". По Краматорску курсирует автомобиль с громкоговорителями, через которые горожан призывают мобилизоваться и "дать отпор наступающим бандеровцам", - говорится в сообщении.

По данным г-на Тимчука, в Славянске готовятся к отправке в Краматорск отрядов "боевиков для "усиления" местных сепаратистов".

Кроме того, по словам Дмитрия Тимчука, "не исключаются новые диверсии с жертвами среди местного населения, совершенные сепаратистами с попыткой выдать их за акции "Правого сектора".

Шесть украинских бронетранспортеров захватили в Краматорске пророссийские экстремисты 16 апреля, когда началась объявленная властями в Киеве антитеррористическая операция.

На встрече в Женеве в минувший четверг США, ЕС , Россия и Украина согласились с тем, что незаконные вооруженные формирования на всей территории Украины должны разоружиться и освободить захваченные ими здания.

На следующий день пророссийские активисты, которые провозгласили "Донецкую народную республику", заявили, что не освободят захваченные ими здания до тех пор, пока новая власть в Киеве - которую они считают нелегитимной - не покинет здания парламента и президентской администрации.