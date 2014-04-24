Почему бастуют шахтеры Луганской области

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В Краснодоне Луганской области бастуют шахтеры. Требование работников ОАО "Краснодонуголь" - повышение зарплаты. Руководство предприятия на это уже согласилось, но протест не утихает.

"Краснодонуголь" входит в группу "Метинвест", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. В ПАО - семь шахт и две обогатительные фабрики, на которых работают четырнадцать тысяч людей. Средняя зарплата на предприятии составляет около 6000 грн.

Забастовка началась спонтанно, поэтому некоторые считают, что он инициирован извне, чтобы расшатать ситуацию в регионе.

Недовольные зарплатой

Забастовка началась вечером 22 апреля после того, как на площади в центре Краснодона закончился митинг сторонников федерализации страны.

Несколько мужчин вошли в админздание "Краснодонуголь", расположенное на площади, и стали призывать к акции протеста. К ним присоединились присутствовавшие на митинге шахтеры, а также те горняки, которые возвращались с работы.

Работник одной из шахт "Краснодонуголь" Петр рассказал BBC Украина, что о забастовке узнал от коллег еще вечером 22 апреля и сразу пришел поддержать акцию. По его мнению, все началось из-за малой зарплаты и высоких цен в магазинах: чтобы покупать продукты, приходится тратить чуть ли не вдвое больше, чем прошлой весной. И хотя зарплаты в этом месяце немного выросли, но этого не хватает.

Активисты сразу заявили о своих требованиях - вдвое поднять зарплату. Кроме того, говорят в "Краснодонуголь", раздаются требования разрешить шахтерам участвовать в акциях возле захваченного здания СБУ в Луганске и предоставлять автобусы для тех, кто хочет туда ехать.

Отказ от политических

Утром 23 апреля у админздания "Краснодонуголь" собралось около двух тысяч человек. Активисты перекрыли главную городскую магистраль, чтобы помешать проезду автобусов, которые везли работников к шахтам. Поэтому многие горняки не смогли попасть на работу. Они были вынуждены присоединиться к акции протеста.

Забастовщики уточнили свои требования. Как сообщил председатель Независимого профсоюза шахты им. Баракова Михаил Микерин, о политических вопросах речь уже идет. Кроме повышения зарплаты, говорит профсоюзный лидер, они также требуют от руководства перейти в расчетах зарплаты на систему государственных окладов и подписать с работниками новое коллективное соглашение.

Генеральный директор ОАО Александр Ангеловский выступил перед забастовщиками и призвал их провести переговоры и прекратить блокирование админздания предприятия.

Эти переговоры действительно начались и продолжались до вечера, причем руководство угольного предприятия согласилось выполнить некоторые требования протестующих.

Но ночью участники акции начали штурмовать админздание: несколько человек разбили стеклянные двери и ворвались в помещение. Эти люди не являются сотрудниками "Краснодонугля", говорят в пресс-службе предприятия, их личности устанавливают правоохранители.

В четверг утром переговоры между руководителями ПАО и бастующими возобновились. Блокировка админздания предприятия продолжается, работников там нет, только участники переговоров.

Шахты также не добывают уголь, специальные бригады лишь поддерживают жизнедеятельность подземных комплексов - проветривают и откачивают воду.

Забастовку прекратим только после выполнения всех требований, говорят шахтеры. Но еще двое суток назад об этой акции они и не думали - для большинства она оказалась неожиданностью. Все началось внезапно, никаких заявлений и объявлений об акции протеста не было, говорит председатель Независимого профсоюза шахты им. Баракова Михаил Микерин.

Кто инициировал протест

Протест в Краснодоне был инициирован извне представителями луганского Антимайдана, считает председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Николай Козырев, ссылаясь на собственные источники в угольном предприятии.

Их целью, считает г-н Козырев, было расшатать ситуацию в приграничном Краснодоне. Но шахтеры, в том числе и благодаря вмешательству профсоюзов, не поддержали политические требования и сосредоточились только на экономических, говорит правозащитник.

Если руководители предприятия выполнят эти требования, забастовка в Краснодоне закончится, уверен г-н Козырев.