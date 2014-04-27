Пророссийские силы задержали трех офицеров СБУ

Image caption Люди, которых сепаратисты называют офицерами СБУ

Славянские сепаратисты заявляют, что задержали трех офицеров Службы безопасности Украины, которые, по их мнению, направлялись в Горловку для проведения спецоперации.

Об этом заявил журналистам командующий пророссийских сил в городе Игорь Стрелков на брифинге в захваченной здания СБУ.

Задержание подтверждают и в СБУ.

Игорь Стрелков является офицером Главного разведывательного управления России. СБУ считает его причастным к пыткам и жестокому убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и киевского студента, тела которых были найдены более недели назад в реке Торец на Донбассе.

Три "альфовца"

Российский спецназовец показал журналистам троих мужчин без брюк и с окровавленными повязками на глазах, а также - пистолеты "Глок" и служебные удостоверения на имя майора Сергея Потемского, капитана Евгения Веринского и подполковника Ростислава Кияшко.

"Все трое представленных лиц являются бойцами спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины - командир группы и офицеры. Их взяли при выполнении боевого задания - захват членов народного ополчения Донбасса в городе Горловка", - цитирует слова Стрелкова ИТАР-ТАСС.

По его словам, захваченных офицеров обменяют на представителей ополчения, которых захватывают и вывозят в Киев, или будут держать "до решения ситуации".

Задержанные, которых цитирует РИА "Новости", сообщили журналистам, что их остановили на одном из блокпостов по дороге в Горловку, обыскали и нашли оружие. Их задачей якобы было задержать российского спецназовца Игоря Безлера, которого вместе со Стрелковым подозревают в убийстве Рыбака.

Интересы силовиков подтверждают и в СБУ. Как сообщила пресс-служба ведомства, вечером 26 апреля их работники выполняли задачи по задержанию гражданина РФ, когда на них напали с оружием и захватили.

"Штаб антитеррористической операции ориентирован на освобождение сотрудников СБУ и задержание вооруженных преступников", - сообщают в СБУ.

Прокуратура начала уголовное производство по факту незаконного препятствования деятельности сотрудников Службы безопасности.

Задержанные люди Стрелкова

24 апреля в СБУ сообщили, что захватили двух членов группы Игоря Стрелкова - граждан "П" и "С".

"П" обвиняют в том, что он организовывал захват админзданий в Артемовске и Славянске и отвечал за поставки оружия сепаратистам.

Второе лицо, говорят в СБУ, - это российский гражданин, который въехал на территорию Украины с украинским паспортом.

"После задержания указанных лиц их окружение пыталось перехватить автомобиль, на котором тех транспортировали", - сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве говорят, что "С" может быть техническим специалистом, который отвечает за шифрованную связь с Центром и обладает важной информацией о деятельности пророссийских сил в Украине.