Мустафу Джемилева не пустили в Крым

Копірайт зображення AP

Около 5 тысяч крымских татар со всего Крыма собрались в Армянске на границе с континентальной Украиной, чтобы помочь своему лидеру, депутату Верховной Рады Мустафе Джемилеву, попасть на полуостров. По решению российских властей, ему запрещен въезд на родину.

Когда Джемилев прошел через украинский контрольно-пропускной пункт и оказался в нейтральной зоне, вооруженные военные и бойцы спецподразделений российской полиции не хотели пускать их к нему, сообщает из Крыма корреспондент ВВС Украина. Произошло короткое столкновение.

Невооруженные крымские татары прорвали кордон военных, которые начали стрелять в воздух, и встретили своего лидера скандированием его имени и лозунгом "Миллет! Ватан! Къырым" ("Нация! Родина! Крым").

Далее руководство Меджлиса и Мустафа Джемилев направились в сторону крымской границы. Однако военные не пропустили их, перекрыв дорогу несколькими блокпостами. Впоследствии Джемилев отбыл в Киев, а митингующих, которые поддерживали его, российские пограничники пропустили на территорию Крыма.

Руководитель крымской милиции Сергей Абисов и бывший командир "самообороны", вице-премьер самопровозглашенной республики Крым Михаил Шеремет заявили, что лидера крымских татар не допустили на полуостров, поскольку ему запрещен въезд.

И.о. главы Республики Крым, вхождение которой в состав России не признают Киев и западные страны, обвинил крымских татар в провокациях, направленных на "дестабилизацию ситуации", и пригрозил суровой ответственностью по российским законам организаторам прорыва через кордон.

Запрет или бумажка?

Накануне лидера крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Украины Мустафу Джемилева не пустили в Москву, откуда он планировал вылететь в Крым.

Попасть на полуостров по воздуху сейчас возможно только через российскую территорию, однако пограничники сообщили, что въезд в Россию ему запрещен. Джемилев был вынужден вернуться в Киев.

Меджлис крымскотатарского народа из-за этой ситуации собрался на внеочередное заседание, на котором принял решение отменить в субботу традиционные массовые гуляния по случаю национального праздника Хыдырлез.

"Это цинично и антигуманно запрещать въезд на родину человеку, который положил жизнь, борясь за право находиться на ней. Мы прекрасно понимаем, что сегодня это может быть Мустафа Джемилев, а завтра - любой другой", - сказал он. В Меджлисе назвали чушью обвинения, озвученные властями.

22 апреля Мустафе Джемилеву при выезде из Крыма неизвестные зачитали и вручили акт о запрете на въезд на территорию России до 2019 года. Он не подписал документ о его получении.

Как сообщала пресс-служба Меджлиса, сам акт не имеет никаких подписей и печатей. После этого одни чиновники заявляли, что запрет действует, другие уверяли, что это лишь "бумажка", которая не имеет никакой правовой основы.

МИДы Украины и Турции выразили обеспокоенность инцидентом. Украина требует отменить запрет.

Мустафа Джемилев с 1960-х годов вел в Советском Союзе диссидентскую и правозащитную деятельность. Он 15 лет отсидел в советских лагерях, борясь за право своего народа вернуться на родину из мест сталинской депортации.

Возглавляемое им крымскотатарское национальное движение достигло этой цели исключительно мирным путем.

На днях ряд общественных организаций Татарстана (Россия), в частности Совет старейшин, Татарский общественный центр и Меджлис татарского народа выдвинули Джемилева на соискание Нобелевской премии мира.

Это уже третье выдвижение его на эту престижную премию.