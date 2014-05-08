Видеоигра Nintendo огорчила геев

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Японская компания Nintendo, известный разработчик видеоигр, заявила, что не позволит геймерам выступать в роли геев в своем так называемом симуляторе жизни Tomodachi Life.

Один из любителей игры начал в социальных сетях кампанию, призывая Nintendo позволить персонажам игры, которые выглядят как настоящие люди, вступать в однополые отношения.

Компания ответила, что, запуская эту игру, "не собиралась делать никаких заявлений социального направления".

Tomodachi Life стала чрезвычайно популярной в Японии, и компания собирается с июня продвигать игру на американский и европейский рынки.

"Опции, касающиеся отношений, в этой игре больше представляют собой игривый альтернативный мир, чем отражают настоящую жизнь", - такое заявление сделала компания Nintendo of America.

"Мы надеемся, что все наши поклонники поймут, что Tomodachi Life была задумана как игра причудливая и не лишенная юмора, и мы совершенно не пытались выступать с заявлениями социальной направленности".

Вне игры?

В игре, которая появилась на японском рынке в прошлом году, задействованы персонажи Mii - персонализированные аватары конкретных игроков, - которые живут на виртуальном острове.

Игроки могут населять остров персонажами из круга своих семей, друзей или кого-либо другого.

Тай Марини, 23-летний гей и поклонник игр Nintendo из Аризоны, начал кампанию с призывом к компании позволить персонажам иметь однополые отношения.

Он объяснил, что, поскольку его аватар не имеет возможности виртуально жениться, то он остается вне игры.

"Я хочу иметь возможность жениться на Мii своего жениха в реальной жизни, но не могу этого сделать", - сказал Марини Associated Press.

"Мои варианты - либо жениться на какой-то Mii женского пола, либо сменить пол своего Mii или Mii своего жениха, либо вообще исключить возможность брака и недополучить эксклюзивные возможности, связанные с браком".

Код без изменений

Вы привносите в игру персонализированных персонажей. Вы даете им имена. Вы создаете их характер. Вы их озвучиваете. Но они просто не могут влюбиться, если они геи Тай Марини, геймер

Марини, сообщает Associated Press, сказал, что однополые отношения являются "важной составляющей этой игры, потому что персонажи должны быть отражением реальной жизни".

"Вы привносите в игру персонализированных персонажей. Вы даете им имена. Вы создаете их характер. Вы их озвучиваете. Но они просто не могут влюбиться, если они геи", - говорит он.

Между тем Nintendo заявила, что "возможность однополых отношений не была частью оригинальной игры, которая впервые появилась в Японии".

Компании добавила, что она услышала и "очень тщательно рассмотрела" все заявления и аргументы тех, кто принял участие в кампании.

"Мы продолжим слушать и думать над обратной связью с нашими клиентами. Мы делаем это, чтобы лучше понять их и их ожидания относительно нас", - заявили в Nintendo.

Новая приставка

Параллельно с этими событиями исполнительный директор Nintendo Сатору Иуата анонсировал, что компания собирается выпустить новую игровую консоль для развивающихся рынков.

Целевой аудиторией этой приставки, которая, как ожидается, появится в продаже в начале следующего года, - люди с невысокими доходами и не слишком искушенные в компьютерных играх.

Об этом Иуата рассказал Reuters.

Производители приставок рассматривают развивающиеся рынки - например, Китай - как ключевые для наращивания прибыли.

В прошлом месяце корпорация Microsoft сделала объявление, что ее приставка Xbox One начнет продаваться в материковом Китае с сентября.

Это первая иностранная компания, которая объявила о продаже своих консолей в этой стране после того, как Пекин в январе отменил запрет на подобную продукцию.

Большинство аналитиков считают, что другие производители игровых приставок не заставят себя долго ждать.