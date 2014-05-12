Руководители "Донецкой народной республики" попросились в Россию

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Руководство так называемой "Донецкой народной республики" объявило о суверенитете "ДНР" и обратилось в Москву с просьбой о включении в состав России.

Перед этим один из лидеров "ДНР" Денис Пушилин заявил, что референдума о присоединении к России не будет. Ранее представители самопровозглашенной власти Донбасса заявляли о возможности проведения такого мероприятия 18 мая.

"Мы, народ Донецкой народной республики, по результатам референдума, проведенного 11 мая 2014, и основываясь на декларации о суверенитете ДНР, объявляем, что отныне Донецкая народная республика является суверенным государством", - заявил на пресс-конференции г-н Пушилин.

"Просим рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации", - добавил он.

По его словам, высшим органом государственной власти "ДНР" станет "Верховный совет", который будет формировать правительство, а также "Совет безопасности".

Переговоры с Киевом, который "дискредитировал себя", теперь возможны только об обмене заложниками, добавил г-н Пушилин.

Он также сказал, что военным в области предложат либо перейти на сторону самопровозглашенной власти, либо покинуть регион.

Во время так называемого "референдума", который украинская власть называет фарсом, жителям Донецкой и Луганской областей предлагали высказаться по поводу "акта о провозглашении государственной самостоятельности" регионов.

"Ахметов нас не финансировал"

Денис Пушилин также опроверг заявления "самопровозглашенного губернатора" Донецкой области Павла Губарева о том, что пророссийских активистов финансирует миллиардер Ринат Ахметов.

"Ахметов нас не финансировал. Скоро он будет платить налоги в наш бюджет", - заявил Денис Пушилин.

Ранее Павел Губарев в интервью "Российской газете" заявил, что две трети пророссийских активистов на Донбассе были на содержании у Рината Ахметова.

Партия регионов также опровергла заявления Павла Губарева, назвав его обвинения в адрес г-на Ахметова "бестактными", а самого Губарева - "аферистом".

Требования ПР к власти

Правовую оценку так называемого "референдума" на Донбассе Партия регионов давать отказалась, поскольку, по словам партии, "после прихода к власти нынешнего правительства путем вооруженного переворота слово "право" в нашей стране потеряло смысл".

"Мы еще раз обращаем внимание центральной власти на нежелание миллионов людей Юго-Востока иметь что-то общее с нынешним руководством страны и его курсом", - говорится в заявлении на официальном сайте партии.

Сохранение территориальной целостности Украины, как считают в партии, возможно только "при полной децентрализации власти, при уважении интересов и гуманитарных ценностей каждого региона".

Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов назвал "референдум" на Донбассе фарсом и сказал, что он не будет иметь никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности его организаторов.

Страны Запада также не признали то, что сепаратисты назвали референдумом.

Одновременно в России заявили, что с уважением относятся к этому волеизъявления.