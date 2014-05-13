Ученые назвали преувеличенной пользу от красного вина

Копірайт зображення ktsdesignscience photo library Image caption Красное вино содержит ресвератрол, но его количество варьируется в зависимости от сорта винограда

Красное вино может быть не настолько хорошим, как вы рассчитывали. Об этом заявляют ученые, исследовавшие ингредиент напитка, который, как считалось ранее, может улучшать здоровье.

Команда ученых исследовала здоровье около 800 крестьян из Италии, чтобы увидеть, имеет ли их местный напиток какое-то заметное влияние на их самочувствие.

Они не нашли никаких доказательств того, что винный ингредиент ресвератрол может лечить болезни сердца или способствовать продлению жизни.

Фонд British Heart проводил свое собственное исследование ресвератрола.

Французский парадокс

Многие исследователи пытались объяснить, почему во Франции низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на то, что жители страны потребляют пищу с высоким содержанием жиров.

Некоторые ученые связывали это с употреблением красного вина.

Исследования показали, что употребление красного вина, темного шоколада и ягод уменьшают воспалительные процессы. Ученые предположили, что это происходит благодаря совместному компоненту этих продуктов - ресвератролу.

Одновременно профессор Ричард Семба из школы медицины университета Джонса Хопкинса и его коллеги не обнаружили никаких доказательств, которые бы это подтверждали.

Они выбрали для исследования два небольших города в Тоскане и 783 пожилых людей, проживающих там.

Добровольцы подробно отчитывались о своих ежедневных диетах, а также сдавали образцы мочи для анализов.

В течение девяти лет исследования умерли 268 человек, 174 получили сердечные заболевания, а 34 заболели раком.

Но вещество ресвератрол не было связано со случаями смерти, рисками сердечно-сосудистых заболеваний или рисками развития рака.

Также это не было связано с любой из болезней крови.

Люди должны продолжать есть много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов Морин Талбот, старшая медсестра кардиологической больницы British Heart Foundation

По словам профессора Семби, ученые не нашли подтверждения того, что определенные продукты являются полезными, так как они содержат ресвератрол.

"История ресвератрола является историей одного случая, когда было много шума о его пользе для здоровья. Это утверждение не выдержало испытаний временем", - отметил профессор.

Он утверждает, что все преимущества вина, темного шоколада или ягод, если они есть, должны быть следствием других общих ингредиентов. И не ясно, сколько всего этого придется съесть или выпить.

"Это сложные продукты, и из нашего исследования следует, что улучшение здоровья, вероятно, не связано с ресвератролом", - отметил г-н Семба.

Старшая медсестра кардиологической больницы British Heart Foundation Морин Талбот отметила, что результаты этого исследования не изменят диетических рекомендаций - люди должны продолжать есть много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Ученые отметили, что есть необходимость дальнейшего изучения ресвератрола и того, как он влияет на сердечно-сосудистую систему.