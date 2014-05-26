Мэр Донецка: не будет ни зачистки, ни эвакуации

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Городской голова Донецка Александр Лукьянченко опроверг информацию о подготовке "зачистки" города силами антитеррористической операции и эвакуации жителей.

"Официально заявляю, вся эта информация не соответствует действительности. Никто не планирует зачищать город. Никто не призывал жителей города покинуть Донецк", - заявил он в видеообращении, размещенном на сайте городского головы и городского совета Донецка, напомнив также, что данные о подготовке к эвакуации распространяются российскими СМИ.

Он призвал дончан доверять только официальной информации, не приближаться к местам вооруженного противостояния и не выходить из дома без крайней необходимости.

Лукьянченко сообщил, что получил от администрации президента и СНБО заверения в том, что авиаобстрел в жилых районах города проводиться не будет.

"Все коммунальные службы работают в штатном режиме. Продовольственное обеспечение в норме", - заявил мэр Донецка.

Ранее он сообщил, что в ходе антитеррористической операции в Донецке погибли 38 участников боевых действий и двое мирных жителей.

Как сообщалось, в ходе антитеррористической операции в Донецке погибли 38 участников боевых действий и двое мирных жителей.

По словам мэра, сейчас выясняются личности погибших, а власти уточняют, на чьей стороне они воевали. Мэр также рассказал, что в больницы Донецка доставили 43 раненых, в том числе - четырех мирных жителей.

Бой в аэропорту

Накануне боевики самопровозглашенной ДНР захватили донецкий аэропорт, в ответ силы АТО нанесли авиаудары. В городе шли бои.

Спикер АТО Владислав Селезнев написал у себя на Facebook, что в 13:00 в понедельник боевикам был выдвинут ультиматум - сложить оружие и сдаться.

"Террористы не выполнили требования украинских силовиков, по позициям террористов был нанесен авиационный удар. Сначала самолет СУ-25 выполнил предупредительные выстрелы с целью заставить террористов выполнить условия участников АТО. В рядах боевиков началась паника. После этого самолет МиГ-29 нанес авиаудар по местам скопления террористов", - написал он.

Во вторник в минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины контролируют аэропорт, а нападавшие уничтожены.

Ранее Селезнев заявил, что боевики в терминале донецкого аэропорта уничтожены.

На странице ДНР в Twitter сообщалось, что одна из выпущенных украинскими силами ракет попала на территорию завода "Точмаш".

Представители "Донецкой народной республики " заявили ВВС, что с их стороны погибли 30 человек. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, потерь со стороны украинских силовиков нет.

Во вторник в школах Донецка, находящихся рядом с аэропортом и железнодорожным вокзалом, были отменены занятия.

Стрельба под Славянском

В понедельник утром выстрелы слышны были также около Cлавянска.

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Как сообщил Владислав Селезнев, боевики обстреляли один из блокпостов. По его словам, украинские силовики в ответ применили оружие.

В то же время жители Славянска около шести утра сообщили в соцсетях о том, что проснулись от звуков артобстрела.

На Донбассе продолжается антитеррористическая операция, объявленная киевской властью. В понедельник Петр Порошенко, который по предварительным результатам побеждает на выборах президента, заявил, что АТО нужно продолжать, но ускорить ее темпы.