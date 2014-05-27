Чего ждет Майдан от Петра Порошенка

Победа Петра Порошенка на досрочных президентских выборах уже кажется понятной. Хотя окончательные результаты ЦИК пока не опубликовал , но его уже поздравляют соперники и иностранные дипломаты.

Политики и эксперты сходятся в одном - украинцы возлагают на Порошенко огромные надежды и ждут выполнения его обещаний - в первую очередь решение проблемы на юго-востоке страны и обеспечения экономической стабильности в Украине.

"Мне не особо нравится Порошенко - олигарх он и есть олигарх", - говорит киевлянка Наталья, отвечая на вопрос Русской службы Би-би- си. При этом она признается, что все же отдала за него свой голос. "Выбирали из двух зол меньшее", - признается она.

Супружеская пара из украинской столицы - Светлана и Борис Андрейченко - также сказали, что голосовали за Порошенко. "Я ему доверяю - он солидный и успешный бизнесмен, думаю, он сможет навести порядок в стране", - говорит Светлана.

Ее муж соглашается и добавляет, что если Порошенко с этим не справится, то население Украины "знает, что делать в этом случае", имея в виду недавнюю смену власти в стране.

Остатки палаток майдановцев еще занимают центральную улицу Киева Крещатик и главную площадь города - Площадь Независимости.

Несмотря на то, что ряды протестующих редеют с каждым днем, а на месте некоторых палаток уже возникают стихийные автомобильные парковки, многие майдановцы покидать свои места не торопятся.

Расходиться рано

Одним из первых заявлений соратника Порошенко Виталия Кличко, который, по предварительным результатам, лидирует в гонке за место мэра Киева, был призыв освободить центр украинской столицы от палаток и баррикад.

Если раньше сами жители палаток сходились во мнении, что свои места они должны покинуть после выборов 25 мая, то сейчас они в этом уже не так уверены.

"Пока еще расходиться рано. Порошенко якобы кажется нормальным, но, все же, надо немного подождать и посмотреть", - заявил майдановец Олег.

С ним согласен и его "сосед" по палатке Андрей. Он добавляет, что новая власть должна показать, что она действительно способна разобраться с ситуацией в стране и не предавать те идеалы, за которые выступали протестующие. Однако сколько именно нужно выжидать, майдановцы не уточняют.

Люди на площади разные, есть и такие, для кого площадь и палатки стали уже родным домом, и идти им просто некуда, говорит другой майдановец Константин. Он указывает на палатку с надписями "Донецк", "Луганск" и " Краматорск".

"Это ребята с востока, куда им идти? Если дома узнают, что они здесь делали, они же просто погибнут. Сначала пусть Порошенко там порядок наведет", - говорит он.

"Чудо"

Победу Петра Порошенка обеспечили люди, которые устали от противостояния в стране и ждут резкого улучшения ситуации, считает украинский политический аналитик Виктор Небоженко.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Небоженко отметил, что украинцы ждут от Порошенка "чуда", потому что поверили в его обещания в кратчайшие сроки урегулировать кризис на юго-востоке.

При этом он соглашается, что страна устала от постоянных протестов и ждет возвращения к мирной жизни, а, значит - Майдан пора сворачивать.

Другой эксперт Леонид Тупчиенко отмечает, что на Порошенка возлагают огромные надежды. В то же время, он с долей скептицизма смотрит на обещания кандидата и считает, что главной его задачей должно быть сохранение Майдана.

"Я не имею в виду те остатки, которые сейчас в центре города. Я говорю об идее Майдана - о том, за что боролись эти люди. Если они почувствуют, что их предали, то история повторится. Майдан пойдет на третий круг", - заявил эксперт.