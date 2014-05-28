Из-за низкой явки выборы в Египте продлили на день
Из-за низкой явки президентские выборы в Египте продлили на еще один, третий, день.
Как сообщила египетская избирательная комиссия, участки должны были закрыться в 22:00 по местному времени, но продолжили работу и в среду.
Уровень явки считают ключевым для легитимизации выборов. Как выглядит, основным претендентом на пост президента Египта является бывший главнокомандующий Абдул Фаттах аль-Сиси.
Конкуренцию ему составляет только один кандидат - представитель левого крыла Хамдин Сабахи.
Предыдущий избранный президент Египта Мухаммед Мурси был отстранен от власти военными в июле 2013 года после массовых протестов.
Пытаясь увеличить явку на нынешних выборах, власти Египта не только продлили время голосования, но и ввели штраф за неучастие в выборах. Он составляет около 72 долларов США.
Организаторы выборов утверждают, что частично низкую явку вызвала чрезвычайно жаркая погода в стране во вторник.
Наблюдатели от Сабахи сообщают о 10-15% явки в понедельник и еще более низких показателях во вторник.
Выборы проходят на фоне усиленных мер безопасности, но голосование в понедельник прошло без особых инцидентов.
"Братья-мусульмане", к которым принадлежал отстраненный Мохамед Мурси и которые были запрещены властями как "террористическая группировка", призвали бойкотировать выборы.
Сейчас Мурси предстал перед египетским судом.