Из-за низкой явки выборы в Египте продлили на день

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Из-за низкой явки президентские выборы в Египте продлили на еще один, третий, день.

Как сообщила египетская избирательная комиссия, участки должны были закрыться в 22:00 по местному времени, но продолжили работу и в среду.

Уровень явки считают ключевым для легитимизации выборов. Как выглядит, основным претендентом на пост президента Египта является бывший главнокомандующий Абдул Фаттах аль-Сиси.

Конкуренцию ему составляет только один кандидат - представитель левого крыла Хамдин Сабахи.

Предыдущий избранный президент Египта Мухаммед Мурси был отстранен от власти военными в июле 2013 года после массовых протестов.

Пытаясь увеличить явку на нынешних выборах, власти Египта не только продлили время голосования, но и ввели штраф за неучастие в выборах. Он составляет около 72 долларов США.

Организаторы выборов утверждают, что частично низкую явку вызвала чрезвычайно жаркая погода в стране во вторник.

Наблюдатели от Сабахи сообщают о 10-15% явки в понедельник и еще более низких показателях во вторник.

Выборы проходят на фоне усиленных мер безопасности, но голосование в понедельник прошло без особых инцидентов.

"Братья-мусульмане", к которым принадлежал отстраненный Мохамед Мурси и которые были запрещены властями как "террористическая группировка", призвали бойкотировать выборы.

Сейчас Мурси предстал перед египетским судом.