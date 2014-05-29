Генерал Кульчицкий был адекватным командиром - журналист Бабченко

Копірайт зображення Arkadiy Babchenko

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, который уже длительное время находится на Донбассе вместе с украинскими военнослужащими.

Сепаратисты на Донбассе считают его врагом, выступающим "за хунту". В России его предлагают лишить гражданства, депутаты Госдумы устраивали митинги против журналиста, обвиняя его в либерализме. Также звучат призывы "ликвидировать" Бабченко.

В интервью ВВС Украина он рассказал, что сейчас находится в районе Славянска. Незадолго до разговора он выложил у себя на Facebook фото сбитого в четверг вертолета украинских военных, сделанное им ранее, написав: "вертушку, на которую меня ни разу так и не взяли, сбили".

В результате атаки погибли 12 военных. Среди них был генерал Сергей Кульчицкий.

Аркадий Бабченко: Я знаю об обстоятельствах сбития вертолета в общих чертах. Как и все, они прилетели на Карачун (Гора неподалеку Славянска. - Ред.), Разгрузились, взяли оттуда группу людей, у которых происходила ротация - их везли на отдых. И после взлета их подбили.

Копірайт зображення Arkadiy Babchenko Image caption Аркадий Бабченко рассказал, что украинских солдат теперь обстреливают даже днем

ВВС Украина: Вы общались раньше с кем-то из погибших?

Аркадий Бабченко: Да, я общался с летчиками, с генералом Кульчицким также. Летчики были очень хорошими ребятами - такими... вежливыми, корректными, доброжелательными. В целом у меня остались очень хорошие впечатления от общения с ними.

Генерал Кульчицкий был очень адекватным человеком. Также очень открытым и доступным. Очень хороший командир - ездил и летал на блокпосты, где стоят его солдаты. Сам лично привозил им воду, еду. Смотрел, проверял все. На мой взгляд, он был одним из самых адекватных командиров.

ВВС Украина: Какова сейчас ситуация в районе, где вы находитесь?

Аркадий Бабченко: Есть информация, что сейчас на одном из блокпостов продолжается бой. Точнее, не бой, а обстрел.

Копірайт зображення Arkadiy Babchenko Image caption Блокпосты не позволяют свободно передвигаться бойцам ДНР

ВВС Украина: Насколько часто происходят такие бои?

Аркадий Бабченко: Вообще, часто в последнее время. Последние несколько дней уже и днем начинаются бои, перестрелки. Раньше это происходило только ночью. Хотя последние дня два, пожалуй, было относительно тихо. Сейчас я еще до блокпостов не доехал, но, насколько понимаю, начинают снова постреливать.

ВВС Украина: Вы получаете угрозы в свой адрес?

Аркадий Бабченко: Мне угрожают ежечасно, наверное. Постоянно. Мне и пишут, и по телефону угрожают, по-всякому. Пишут "надеюсь, что тебя скоро "грохнут", "в Россию не возвращайся" и тому подобное.

ВВС Украина: Как вы оцениваете ту часть антитеррористической операции, которую видели?

Аркадий Бабченко: Армия стоит на блокпостах. Блокпосты они контролируют и не дают силам "Донецкой народной республики" свободно передвигаться. Но, при этом, как таковой активной фазы АТО сейчас нет.

Копірайт зображення Arkadiy Babchenko Image caption Аркадий Бабченко: "В бронике спать пусть и не удобно, но зато тепло"

ВВС Украина: Какое настроение у военных, с которыми вы общаетесь?

Аркадий Бабченко: Нормальное, хорошее настроение. Никакого дезертирства или разговоров о том, что нужно все прекращать, ничего такого нет. Люди в нормальном боевом настроении, готовы воевать, и с моральным духом никаких проблем нет.

ВВС Украина: Какова ситуация с обеспечением солдат, хватает ли еды?

Аркадий Бабченко: Обеспечивают. Здесь много добровольцев, волонтеров. "Армия SOS" - группа такая есть в Facebook, вот они постоянно привозят гуманитарную помощь. Как с армейским обеспечением - я не знаю.

Интервью записал Роман Лебедь.