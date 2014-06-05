Тяньаньмэнь вдохновляет молодежь Гонконга

Image caption Студенты хотят, чтобы все знали, что случилось в 1989 году

Десяток студентов Баптистского университета Гонконга теплым весенним вечером поют серенады прохожим в Центральном районе.

Исполнителей популярных песен в стиле "кантопоп" под гитару легко было бы спутать с обычными бродячими музыкантами. Но перед ними нет коробки для сбора денег, зато они одеты в одинаковые футболки, а под ногами большой транспарант с названием своего движения: "Голос 4 июня".

Почти каждый день в течение трех недель накануне 25-й годовщины протестов на площади Тяньаньмэнь семь групп из престижных университетов Гонконга проводили двухчасовые уличные концерты.

"Сейчас для нас всех, особенно студентов, наступила очень важная пора выполнить наш долг и рассказать людям о том, что произошло на площади Тяньаньмэнь", - говорит двадцатилетний Чан Дз Кван. Его группа исполняет песни, ставшие символом борьбы за демократию - "Цветок свободы", "Демократия победит", "Мама и война", "Я ничего плохого не сделал".

"Я не имею большого оптимизма по поводу политических перспектив Гонконга и Китая. Но, на мой взгляд, чтобы наступили большие перемены, надо не жалеть сил и рассказывать правду жителям Гонконга и туристам из Китая".

Компартия Китая пытается не допустить проведения мероприятий, посвященных памяти участников протестов 1989 года в континентальном Китае и укрепить свое авторитарное правление. Однако даже в Гонконге, Макао и Тайване, где контроль Компартии не такой сильный, молодые активисты оказывают все большее давление и иногда преуспевают в своих кампаниях.

Большинство молодых активистов родились уже после разгона протестов на Тяньаньмэнь, но пример студентов, которые два десятилетия назад вышли на борьбу за демократические реформы и очистку правящего режима в Пекине, еще вдохновляет.

Борьба продолжается

На майской конференции в Гонконге, посвященной Тяньаньмэнь, от имени студенческой группы выступила 17-летняя Агнес Чоу. Она заявила, что ее группа будет бороться за настоящую демократию в городе.

"Существует тесная связь между движением 4 июня и гражданскими процессами в Гонконге, - говорит она. - Студенты в Гонконге хотят продолжить борьбу за дело активистов из Тяньаньмэнь".

Группа Агнес Чоу была основана три года назад школьниками. Она получила мировую славу в 2012 году, когда успешно противостояла введению "патриотического воспитания" в школах Гонконга. Сейчас группа обратила внимание на политические реформы.

Гонконг, как и Макао, является китайским городом с полуавтономным статусом, где толерируется свобода слова и собрания граждан. Согласно условиям возвращения города Китая, которое состоялось в 1997 году, гражданам Гонконга пообещали право избирать главу города. Власть Китая уверяла, что следующие выборы руководителя Гонконга состоятся в 2017 году, а право голосования предоставят всем. В то же время, жителям Гонконга дали понять, что участие в выборах разрешат тем, кто лояльно относится к центральному правительству.

В попытке добиться проведения настоящих выборов группа ученых и религиозных деятелей из Гонконга начала акцию гражданского неповиновения, которая называется "Оккупация центра".

Поощренные успехом в противостоянии попыткам навязать Гонконгу Всекитайского систему образования, движение школьников и другие протестные группы поддержали акцию "Оккупация центра".

В прошлом месяце участники акции предложили свой вариант внедрения демократических реформ. Предложение, которое было поддержано Гонконгской конфедерацией студентов, нашло одобрение на местном уровне. Теперь жители Гонконга смогут проголосовать за них во время городского плебисцита, который пройдет в июне.

Результаты июньского плебисцита, который был организован акцией "Оккупация центра" и в котором могут принять участие все жители Гонконга старше 18 лет, будут представлены на рассмотрение руководителям города и страны, чтобы они понимали, чего хотят местные жители.

Агнес Чоу говорит, что школьники очень обрадовались, когда их предложения были поддержаны членами движения "Оккупация центра", ведь крупные политические партии имеют больше доверия со стороны граждан.

Однако пастор баптистской церкви Чу Й Минг, который стал лидером движения "Оккупация центра", говорит, что ничего удивительного здесь нет.

"Я думаю, здесь все понятно. Молодежь имеет свои идеалы. Завтрашний день принадлежит им. Именно следующее поколение должно строить новую политическую систему. Мы поддерживаем их предложения. Меня не удивляет, что они берут на себя руководящие роли".

Чрезмерный радикализм

Копірайт зображення AFP Image caption Некоторые активисты в Гонконге нашли творческий способ почтить события на площади Тяньаньмэнь

Подобно своим предшественникам в 1989 году, студентов в Гонконге обвиняют в радикализме. Студенты настаивают, что кандидаты на пост главы города должны выдвигаться на выборы не менее, чем одним процентом жителей города, то есть 35-ю тысячами горожан. Их выдвижение также должны поддержать по крайней мере 8% членов номинационного комитета, который состоит из выбранных горожанами членов городского совета. Политики не должны иметь права ветировать кандидатуры, получившие поддержку граждан.

Эти предложения выглядят вполне умеренными, но китайские чиновники уже отвергли любую возможность выдвижения кандидатов общиной.

После майского голосования, более умеренная группа из состава "Профессия центра", которая называет себя "Гонконг 2020", и которую возглавляет бывший старший секретарь города Ансон Чан, раскритиковал предложение студентов, потому что его, мол, никогда не воспримет Пекин.

"Соглашаясь с предложениями, что выдвижение кандидатов должно происходить только при поддержке общины, достаточно небольшая и нерепрезентативная группа политических активистов фактически поставила себя в оппозицию к значительной части населения города, которая не хочет идти по пути прямой конфронтации с центральным правительством", - считает Ансон Чан.

В колонке для газеты China Morning Post Алекс Лоу написал, что это предложение не отражает мнение большинства жителей Гонконга.

"Эти люди представляют 3,5 миллиона избирателей или скорее небольшую группку экстремистски настроенных элементов из большого демократического лагеря?" - спрашивает автор колонки.

Люди смогут выразить свое мнение по поводу предложения студентов на пробном общегородском голосовании, которое состоится в июне.

По состоянию на данный момент, студенческий союз имеет другие дела, в частности расширяет связи с единомышленниками в Тайване и Макао.

Основатель группы Джошуа Вонг посетил Тайвань, чтобы встретиться с лидерами студенческого движения, которые захватили парламент острова в марте, и обсудить возможности протеста против торгового соглашения с Китаем.

А несколько недель назад гонконгские студенты принимали группу молодежи из другого полуавтономного китайского города Макао. В прошлом месяце эта группа сумела заставить правительство отказаться от законопроекта, который предоставлял льготы чиновникам-пенсионерам.

"Мы обменялись опытом организации и координации волонтеров, а также распространения наших идей. Система в Макао более закрытая, поэтому им там гораздо труднее, чем нам", - сказала Чоу.