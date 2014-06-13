В Бразилии стартовал чемпионат мира по футболу

Копірайт зображення Getty Image caption Неймар и Месси - главные звезды ЧМ-2014

В четверг в Бразилии стартовал 20-й в истории чемпионат мира по футболу. Пять из предыдущих первенств планеты выигрывали бразильцы, которых за это называют "пентакампеонами".

Мундиаль начался в 21:15 по Киеву с церемонии открытия на "Арене Коринтианс" в Сан-Паулу.

В 1950 году именно Бразилия принимала первый послевоенный чемпионат мира. Тогда в решающем матче турнира на легендарном стадионе "Маракана" бразильские футболисты уступили сборной Уругвая со счетом 1:2. Тот поединок установил абсолютный рекорд посещаемости - по официальным данным, на игру было продано 173 850 билетов, но общее количество зрителей, по разным оценкам, составило почти 200 тысяч.

В стартовом матче ЧМ-2014, который начался в 23:00 по Киеву на "Арене Коринтианс", хозяева турнира во главе с одним из самых популярных футболистов мира Неймаром встретились со сборной Хорватии.

Интересно, что за хорватами с 1998 года закрепилось прозвище "европейские бразильцы", когда сборная бомбардира Давора Шукера дошла до полуфинала ЧМ во Франции. Кроме того, в нынешнем составе сборной Хорватии натурализованный бразилец - нападающий донецкого "Шахтера" Эдуардо да Силва, который родился в Рио, а в 2002 году получил хорватское гражданство и стал выступать за сборную этой страны.

В группе А вместе с Бразилией и Хорватией сыграют также сборные Камеруна и Мексики.

Ремейк финала ЧМ-2010

Уже во второй день турнира состоится ремейк финала ЧМ-2010 в ЮАР - на стадионе "Фонте-Нова" в Салвадоре встретятся чемпионы мира испанцы и финалист последнего первенства сборная Голландии. Их соперниками по группе B будут Чили и Австралия.

Сборная России, которая попала в группу Н с Бельгией, Южной Кореей и Алжиром, свой первый матч на турнире проведет 18 июня в Куябе против корейцев.

Английская сборная, которую в группе D ждут игры против Италии, Уругвая и Коста-Рики, стартует матчем в Форталезе против двукратных чемпионов мира и полуфиналистов ЧМ-2010 уругвайцев.

Единственным дебютантом крупнейшего футбольного форума в этот раз будет сборная Боснии и Герцеговины, которая свой первый официальный матч под эгидой ФИФА провела 30 ноября 1995 года против Албании. Команда под руководством Сафета Сушича, одного из лучших игроков в истории югославского футбола, квалифицировалась на чемпионат мира с пятой попытки и сыграет с Аргентиной, Ираном и Нигерией.

Возмущение затратами на футбол

Бразильский чемпионат мира открывается на фоне акций протеста в стране с участием жителей Бразилии, выражающими недовольство лишними, на их взгляд, затратами на организацию турнира.

Местные жители жалуются на то, что многие проекты по развитию и благоустройству территорий были отложены или отменены именно из-за чемпионата мира.

Однако президент Бразилии Дилма Русеф в телевизионном обращении к нации за день до старта "мундиаля" отвергла обвинения в том, что организаторы чемпионата превысили выделенный на него бюджет. По ее словам, расходы в 11 млрд долларов на проведение чемпионата оправданы, поскольку деньги были вложены в инфраструктуру, которая прослужит бразильцам много лет.

Кроме того, подготовка к первенству планеты сопровождалась постоянным переносом сроков сдачи объектов и забастовками различных профсоюзов, в том числе сотрудников полиции и метро. Возможные забастовки работников метрополитена Сан-Паулу в день открытия турнира угрожают большими проблемами для болельщиков, которые собираются посетить матчи чемпионата.

Впрочем, г-жа Русеф заявила, что ее страна полностью готова к чемпионату.

Мечта Месси и эпидемия травм

Главными звездами ЧМ-2014 вместе с лидером бразильской сборной Неймаром считаются его коллеги по амплуа - лучший футболист мира прошлого года Криштиану Роналду и обладатель "Золотого мяча" в течение четырех лет подряд (2009-2012) аргентинец Лионель Месси. Сам капитан "альбиселесте" говорит, что победа на чемпионате мира - его мечта.

По мнению большинства экспертов, для того, чтобы сравняться с легендами мирового футбола Пеле и Марадоной, Месси не хватает именно звания чемпиона мира. На двух предыдущих турнирах в Германии и ЮАР нападающий "Барселоны" отметился лишь одним голом в 8 сыгранных матчах, а сборная Аргентины оба раза останавливалась на стадии 1/4 финала.

В пользу сборной Аргентины, как и Бразилии, говорит тот факт, что европейские сборные не смогли выиграть ни один из семи чемпионатов мира, проходивших на территории Южной и Северной Америки - трижды побеждали бразильцы, по два титула на счету Аргентины и Уругвая.

Сразу несколько ведущих футболистов различных сборных вынуждены пропустить чемпионат мира из-за травмы. Среди них выделяются полузащитник сборной Франции Франк Рибери, нападающий сборной Германии Марко Ройс, полузащитник сборной Италии Риккардо Монтоливо и капитан сборной России Роман Широков.