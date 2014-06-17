Представитель президента в парламенте. Досье

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Во вторник Петр Порошенко назначил депутата от фракции "Батькивщина" Руслана Князевича представителем президента Украины в парламенте.

Согласно утвержденному в 2008 году положению, представитель президента в Раде представляет предложения главы государства во время рассмотрения законопроектов в зале и комитетах парламента, участвует в выработке президентских законопроектов, информирует главу государства о ходе и результатах их рассмотрения, представляет проекты законов авторства президента и его кадровые предложения в ВР.

"Организационное обеспечение деятельности представителя президента осуществляет соответствующее структурное подразделение Секретариата президента", - говорится в этом положении.

Отношения новоизбранного президента с действующим парламентом имеют несколько уровней.

С одной стороны, президент нуждается в поддержке парламентского большинства - как для осуществления необходимых кадровых назначений, так и для поддержки актов для выполнения его предвыборной программы.

С другой стороны, уже в инаугурационной речи Порошенко заявил, что является сторонником досрочного роспуска Верховной Рады.

Более того, в понедельник президент, согласно сообщению его пресс-службы, обсудил с руководителями фракций Рады "координации действий по проведению досрочных парламентских выборов".

ВВС Украина предлагает биографическую справку о новом представителе президента в Раде.

В парламент - из ЦИК

Представители президента в Раде в течение последних 15 лет: Леонид Кучма: 1999-2002: Роман Бессмертный 2002-2005: Александр Задорожный Виктор Ющенко: 2005: Сергей Соболев 2005-2006: Юрий Ключковский 2006-2007: Роман Зварич 2007-2008: Иван Перехода 2008: Оксана Слюсаренко 2008-2009: Петр Олейник 2009-2010: Игорь Попов Виктор Янукович 2010-2014: Юрий Мирошниченко

Руслан Князевич родился 28 июня 1974 года в Ивано-Франковске. Окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности юрист-международник.

После окончания вуза в течение года работал помощником-консультантом депутата парламента Михаила Рябца, а с 1997 года, когда Рябец был назначен председателем Центральной избирательной комиссии, также перешел на работу в ЦИК.

Там работал сначала помощником, затем главой службы, а впоследствии - первым помощником главы ЦИК.

С июля 2002 по февраль 2004 года возглавлял секретариат Центризбиркома, а когда состав ЦИК был переформатирован, и комиссию возглавил Сергей Кивалов, то стал одним из ее членов.

24 ноября 2004 был одним из меньшинства членов ЦИК, не поддержавших решение комиссии об избрании Виктора Януковича президентом Украины.

После отставки Сергея Кивалова 8 декабря 2004 Князевича выбирают в новый состав комиссии, который возглавляет Ярослав Давыдович.

На парламентских выборах 2006 года входит в список блока "Наша Украина" под №9.

Впоследствии - вместе с другими оппозиционерами добровольно сложил депутатский мандат, чтобы вызвать досрочные выборы Рады.

После того, как эти выборы были объявлены, снова под девятым номером входит в избирательный список пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона". В парламенте шестого созыва был заместителем председателя фракции НУНС.

В сентябре 2011 года стало известно, что Руслан Князевич вступил в партию "Фронт перемен" Арсения Яценюка.

На парламентских выборах 2012 года вошел в список партии "Батькивщина" под номером 37. В действующем парламенте стал секретарем комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

После отстранения Виктора Януковича от власти, когда в парламенте началась дискуссия о внесении изменений в Конституцию Украины, Руслан Князевич был избран председателем временной специальной комиссии по подготовке конституционных изменений.