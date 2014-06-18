Порошенко уволил Махницкого из ГПУ и назначил его советником президента

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Петр Порошенко уволил Олега Махницкого с должности исполняющего обязанности генерального прокурора, соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

"Освободить Махницкого Олега Игоревича от исполнения обязанностей генерального прокурора Украины", - говорится в тексте указа, обнародованного на сайте президента в среду.

Другим указом Порошенко назначил Махницкого своим советником.

Ранее в среду президент внес в Верховную Раду проекты постановлений о назначении первого вице-премьера Виталия Яремы на должность генерального прокурора, а посла Украины в Германии Павла Климкина - на должность министра иностранных дел.

Представитель партии "Свобода" Олег Махницкий был назначен и. о. генпрокурора 24 февраля. За это решение отдали голоса 373 депутата парламента.

Новые советники

Обнародованными в среду указами президент Украины также назначил депутатов от "Батькивщины" Николая Томенко и Игорь Грынива своими внештатными советниками.

Кроме того, накануне Петр Порошенко ввел должность уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях и назначил на нее депутата от "УДАРа" Ирину Геращенко.

Геращенко, согласно тексту указа, будет представлять позиции главы государства, в частности по вопросам деэскалации напряжения на востоке Украины и внедрения мирного плана президента.