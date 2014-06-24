Польша: Сейм обсуждает "кассетный скандал"

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Польский премьер-министр Дональд Туск отчитается в парламенте о тайных записях разговоров польских чиновников, которые привели к политическому скандалу в стране.

Туск должен ответить на вопрос об унизительных заявлениях, которые приписывают министру иностранных дел страны Радеку Сикорскому, в отношении близких союзников Варшавы - США и Великобритании.

Сейчас продолжается расследование того, как польский журнал Wprost получил эти записи.

Записи журнал опубликовал на прошлой неделе. Как считают, их записывали в одном или нескольких ресторанах Варшавы летом прошлого года.

Во вторник свои показания дал главный редактор Wprost Сильвестр Латковский после того, как он отказался дать разрешение на обыск в редакции журнала и конфискации компьютеров.

Также были опубликованы записи разговоров министра внутренних дел Бартоломея Сенкевича и председателя Национального банка Марека Бельки, обсуждавших способы давления на бизнесменов и возможность освобождения от должности тогдашнего министра финансов Яцека Ростовского.

Осенью прошлого года министра Ростовского отправили в отставку.

Сикорский не отрицает те заявления, которые сопровождались руганью. Председатель Центрального банка Польши Марек Белька сказал, что не уйдет в отставку в связи с заявлениями, которые ему приписывают.

Шантаж и криминал

Консервативная оппозиционная партия "Право и справедливость" призывает правоцентристскую коалицию Туска самораспуститься, но корреспонденты говорят, что вряд ли это произойдет сейчас.

Скандал особенно унизителен для Польши, самой большой из стран бывшего советского блока, присоединившихся к ЕС, во время, когда она празднует 25 годовщину обретения свободы после свержения коммунистического правительства и первых полу-свободных выборов 1989 года.

Как сообщает польское радио, польский Сейм в течение трех следующих дней будет обсуждать этот вопрос.

На одной из записей слышен голос, похожий на голос Сикорского, который говорит, что отношения Варшавы с США окажутся "ничего не стоящими" в случае кризиса с Германией или Россией.

"Это даже вредит нашим интересам, поскольку создает ложное чувство безопасности".

На записи также слышно, как тот же голос насмехается над миграционной политикой и взглядами относительно ЕС британского премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Сикорский, который является кандидатом от Польши на замену Кэтрин Эштон на посту главы внешней политики ЕС, также использует ненормативную лексику и, возможно, позволяет себе расистские высказывания, говорится в расшифрованных разговорах, опубликованных Wprost.

В свою защиту этой неделе Сикорский сказал, что на польское правительство напала неустановленная "организованная преступная группа".

Премьер-министр Туск уже сказал, что пока не будет увольнять чиновников, сказав, что этот скандал организовали "злоумышленники".

Согласно другой версии, разговоры записывались с целью шантажа.