Зону АТО закрыли для гражданских самолетов

Копірайт зображення Getty Image caption В июне сепаратисты сбили под Луганском военный самолет Ил-76

В зоне АТО закрыли воздушное пространство для гражданских воздушных судов.

Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы, текст которого получили украинские информагентства.

Самолеты могут лететь транзитом через эту зону только на высоте более 7900 метров, говорят в ведомстве.

Таким образом, самолеты Boeing и Airbus, которые пролетают эту зону обычно на высоте более 8850 м, с ограничениями не столкнутся.

Ранее полеты гражданской авиации закрыли в пограничной зоне - 100 километров вдоль границы.

"Принципиально ничего нового Госавиаслужба не закрывала, ограничения те же, что существовали последние месяцы .... Но зону ограничений расширили территориально", - уточнил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк.

Авиасообщение обещают возобновить после полной стабилизации ситуации в регионе. Закрытие воздушного пространства объяснили соображениями безопасности: мол, не могут гарантировать безопасность пассажиров.

Ранее Госавиаслужба также отозвала сертификаты эксплуатантов трех аэропортов: с 3 июня - Донецкого, с 11 июня - Луганского, 19 июня - Мариупольского.

За последние месяцы сепаратисты неоднократно сбивали в зоне АТО украинские вертолеты.

Крупнейший такой инцидент произошел в середине июня у Луганска, когда сбили военный Ил-76. 40 военных и 9 членов экипажа, находившихся на его борту, погибли.

В штабе самопровозглашенной Луганской народной республики тогда заявили, что самолет "нарушил приказ" лидера "республики" о закрытом воздушном пространстве над Луганском.