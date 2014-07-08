Россия пытается спасти "Южный поток"

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Россия активизировала действия по спасению проекта строительства газопровода "Южный поток", по которому газ должен поступать по дну Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

Ранее Евросоюз высказался против строительства, мотивируя это несоответствием проекта антимонопольным нормативам ЕС. В начале июня Болгария по требованию Евросоюза приостановила на неопределенный срок реализацию проекта, который позволил бы России в будущем поставлять газ в Европу в обход Украины.

Сейчас с визитом в Москве находится премьер-министр Сербии Александр Вучич. В понедельник он встретился с Дмитрием Медведевым, после чего российский премьер заявил, что страны готовы к подписанию договора по строительству сербского участка "Южного потока". Он также подчеркнул, что события на Украине показали важность строительства альтернативного газопровода.

Во вторник премьера Вучича примет президент Владимир Путин и, как сообщает пресс-служба Кремля, они также намерены обсудить вопросы строительства этого газопровода.

В это время министр иностранных дел России Сергей Лавров посещает другие страны-участницы проекта. В понедельник он провел встречу в Софии.

Как сообщила газета "Коммерсант", визит главы российского внешнеполитического ведомства в Болгарию, планировавшийся с весны, мог сорваться, после того как София под давлением США и ЕС приостановила строительство "Южного потока". Позже министр энергетики Болгарии Драгомир Стойнев все же заявил, что строительство никто не останавливал и София готова к продолжению диалога.

Власти Болгарии, которая полностью зависит от российского газа, призвали не ставить будущее проекта газопровода в зависимость от отношений между Россией и Украиной.

Газопровод "Южный поток" Строительство мощностью 63 млрд кубометров стартовало 7 декабря 2012 года в районе Анапы. Трубу планируется проложить по дну Черного моря из России до Болгарии и далее через территорию Сербии и Венгрии в Австрию. Всего предполагается построить четыре нитки длиной более 930 километров каждая. Сдача первой намечена на конец 2015 года. Как ожидается, в Австрию первый газ по "Южному потоку поступит в конце 2016 - начале 2017 года. В настоящее время значительная часть поставок российского газа в Европу осуществляется через Украину.

Сегодня Лавров отправляется в Словению, где, как сообщает российский МИД, обсудит ситуацию на Украине и перспективы строительства газопровода "Южный поток".

Споры внутри Евросоюза

Ранее Австрия и Венгрия, наперекор Еврокомиссии, заявили, что продолжат свое участие в этом проекте. В начале июня представители Европейской комиссии обосновали свое требование о приостановке работ тем, что документация проекта по строительству газовой ветки не соответствует европейскому законодательству.

Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер также подчеркнул, что реализация проекта "Южный поток" будет заморожена до тех пор, пока Россия не изменит своего отношения к Украине, с которой продолжается спор о цене на поставляемый газ. В Европейском парламенте даже прозвучал призыв полностью отказаться от "Южного потока". Депутаты заявили, что такой шаг стал бы ответной мерой на действия Кремля в отношении новых властей в Киеве.

Министр энергетики России Александр Новак обвинил Евросоюз в оказании давления на страны-участницы проекта "Южный поток". Он отметил, что в стремлении диверсифицировать поставки энергоресурсов в Европу и снизить энергозависимость от России европейские страны начали предлагать нерыночные варианты развития ситуации, и привел в пример предложение Польши о создании единого европейского института по закупкам углеводородов.

Глава французской компании Total Кристоф де Маржери выступил в поддержку российского проекта и подчеркнул, что Европе нужно прекратить думать о сокращении зависимости от российского газа, а сконцентрироваться на разработке планов безопасных поставок, включая возможность делать это в обход Украины. Он также подержал идею создания газового аналога ОПЕК во главе с Россией, что поможет, по мнению главы Total, сдержать рост цен на сырье.