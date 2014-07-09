Славянск и Краматорск возвращают к привычной жизни

Копірайт зображення AFP Image caption Жители Славянска возвращаются в город, который взяли под контроль силы АТО

Украинские спасатели восстанавливают системы жизнеобеспечения Славянска и Краматорска - об этом заявил председатель ГСЧС Сергей Бочковский.

После того, как города взяли под контроль украинские силовики, технические службы пытаются восстановить подачу воды, электроэнергии и других услуг в населенные пункты.

По словам Сергея Бочковского, за сутки в Славянске обезвредили более 2000 боеприпасов, и вечером 8 июля в городе появились свет и вода.

"Город оживает. И весь донецкий край оживает", - заявил глава ГСЧС.

Электричество в первую очередь починили в центральной части города, микрорайоне Артема, а также в исполкоме, управлении СБУ, на хлебозаводе и в двух городских больницах.

"С риском для жизни, 24 часа в сутки, украинские электрики, украинские ремонтники работают, чтобы вернуть в Славянск свет. Я уверен, что они выполнят свою задачу отлично. Мы четко установили сроки, когда должны быть восстановлены школы, для того, чтобы 1 сентября дети смогли пойти в школу, потому что поход в школу - это тоже символ мира", - заявил президент Порошенко, который накануне посетил Славянск.

В ближайшее время энергетики обещают восстановить электроснабжение остальных обесточенных населенных пунктов Донецкой области, заявил генеральный директор "Донецкоблэнерго" Алексей Сидоренко.

"Все время, пока шли бои, мы даже не могли производить осмотр поврежденных сетей, но готовили оборудование и материалы для ремонта", - сказал он.

Без больниц и воды

Вместе с тем, министр здравоохранения Олег Мусий сообщил, что из девяти медицинских учреждений в Славянске работает только одно, а медики, спасаясь, выехали из города.

"Медицина в Славянске уничтожена практически полностью", - сказал он в эфире "5 канала".

"Я думаю, после того, как проведут зачистку местности от потенциальных угроз в виде заминирований, то жизнь вернется, и медицина вновь будет функционировать в этих учреждениях", - добавил министр.

Копірайт зображення AFP Image caption Славянск продолжают патрулировать украинские танки

Копірайт зображення AFP Image caption Накануне в городе побывал президент

Также, несмотря на прекращение боевых действий на севере области, серьезной проблемой для всего региона остается водоснабжение.

В облгосадминистрации рассказали, что воду еще берут из резервных источников, жители Дружковки используют дождевую воду, а питьевую - покупают, в Волновахском районе и Константиновке воды нет, в Ясиноватой - без водоснабжения половина жителей.

Прокуратура берется за дело

Генеральный прокурор Виталий Ярема сообщил, в Славянске, Краматорске и других освобожденных райцентрах Донецкой области практически возобновили работу прокуратуры.

"Нам сегодня нужно в максимально короткие сроки наладить работу прокуратур для того, чтобы в этом регионе, городах и поселках прекратить деятельность террористических организаций и преступных группировок", - подчеркнул он.

Представитель СНБО Андрей Лысенко в свою очередь сообщил, что руководство Сбербанка пообещало в ближайшие дни возобновить работу отделений и банкоматов в Славянске и Краматорске.

Он также отметил, что перевозить деньги в регион будут помогать сотрудники МВД и Нацгвардии.

В понедельник Государственное казначейство сообщило, что начало переводить пенсии за июль в Славянский и Краматорский районы.

Кроме этого, в Концерне радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщили, что готовы восстановить телебашню в Краматорске, которая упала после обстрела боевиками. Но сделать это можно только после разминирования здания станции и прилегающей территории.

Украинские силовики освободили Славянск и Краматорск от пророссийских сепаратистов 5 июля.

После этого боевики отошли в Донецк и Луганск, назвав это "тактическим шагом". Украинские силовики заявили, что будут блокировать областные центры.