СНБО: сепаратисты идут в контрнаступление

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Боевики на востоке Украины пытаются отвоевать утраченные после атак сил АТО позиции, заявил спикер СНБО Андрей Лысенко.

"Они идут в контрнаступление и пытаются отбить то, что потеряли", - сказал он.

По словам Лысенко, боевики перегруппировываются и пытаются завербовать новых наемников.

Он также отметил, что в Зеленополье на Луганщине продолжается боевое противостояние: оттуда пытаются выбить украинских военных, поскольку те мешают колоннам военной техники проходить через границу.

Ранее один из лидеров пророссийских сепаратистов на Донбассе Игорь Стрелков сообщил, что украинская армия пытается отрезать боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" от границы с Россией и взять их в кольцо.

Для этого, по его словам, военные прокладывают вдоль границы "коридор" шириной 8-10 километров, который, однако, хорошо простреливается с кургана Саур-Могила.

"Прорабатывается возможность разрезания этого коридора, чтобы окружить украинские войска", - говорится в сообщении на странице Стрелкова в соцсети "ВКонтакте".

При этом он отметил, что боевики "ДНР" ведут артиллерийский обстрел колонны украинских силовиков на границе с Россией.

"Колонна силовиков попала в засаду в районе села Дьяково Луганской области", - добавил он.

Это подтвердили в министерстве обороны.

"Террористами совершен ряд обстрелов позиций сил АТО с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". В частности, обстреляны позиции военных вблизи населенных пунктов Нижнее Деревечко, Дьяково, Зеленополье. По предварительным данным, огонь велся со стороны границы Российской Федерации", - сообщили на сайте минобороны.

Копірайт зображення AFP Image caption Большинство сепаратистов переместились в Донецк, а также Луганск

Копірайт зображення Getty Image caption Число погибших и раненых участников АТО постоянно растет

Там также отметили, что в течение суток незаконные вооруженные формирования 17 раз обстреляли блокпосты и позиции украинского войска.

Наиболее заостренной ситуация остается в Донецке, Луганске, Горловке, Снежном, Северодонецке, Антраците и Краснодоне.

"Террористы не позволяют местным жителям покидать захваченные города. Вероятно, их планируют использовать для прикрытия своих группировок в качестве "живого щита" в противостоянии с Вооруженными силами Украины. Не исключено, что под видом колонны беженцев возможен уход боевиков на территорию Российской Федерации", добавили в военном ведомстве.

Накануне сепаратисты обстреляли из "Градов" опорный пункт АТО у Зеленополья Луганской области. В Минобороны сообщили, что погибли 19 военных, 93 - получили ранения.