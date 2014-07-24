Кто может признать "ДНР" и "ЛНР" "террористическими организациями"?

Копірайт зображення Getty Image caption Совет Безопасности ООН признал "террористическими организациями" всего несколько группировок, в частности "Аль-Каиду", "Фронт аль-Нусра" и "Боко Харам"

После катастрофы малайзийского самолета в небе над Донбассом президент Украины объявил, что намерен добиваться признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "террористическими организациями".

Петр Порошенко уже обратился с такой просьбой к США и ООН. О возможном рассмотрении этого вопроса ЕС заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Генеральная прокуратура Украины признала эти организации "террористическими" еще до авиакатастрофы.

США, Великобритания и Австралия могут достаточно оперативно признать определенную организацию "террористической", однако на международном уровне и в ООН такие решения принимают после долгих дискуссий.

Признание определенной организации "террористической" странами или международными организациями может привести к серьезным санкциям в отношении самих членов этих организаций и людей, компаний и стран, которые им помогают.

Так, например, возникает вопрос, сможет ли украинское правительство вести какие-то мирные переговоры с самопровозглашенной республикой, если их признают "террористическими организациями?"

Национальные списки

Самым простым способом признания определенной организации "террористической" - это механизм национальных государств.

США, Великобритания, Австралия, Канада и ряд других стран имеют свое собственное антитеррористическое законодательство, а организацию признают "террористической" по прописанным в законе критериям.

Копірайт зображення AFP Image caption Организацию "Боко Харам" ООН признала "террористической" после похищения почти 300 девочек в Нигерии

"Каждая страна в соответствии со своей юрисдикцией и правовой базой может принимать решение о признании организации "террористической". Обычно это происходит, когда от действий террористов страдают граждане этих стран", - рассказал BBC Украина руководитель комитета парламента по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря.

Наиболее активно в этом направлении работают США, Великобритания и Канада. Широкий список имеют США.

Каждая страна в соответствии со своей юрисдикцией и правовой базой может принимать решение о признании организации "террористической". Обычно это происходит, когда от действий террористов страдают граждане этих стран Григорий Немыря, председатель комитета ВР по вопросам европейской интеграции

"США сейчас относят к террористическим почти 60 организаций", - рассказала BBC Украина заведующая кафедрой международного права Национального университета "Киево-Могилянская академия" Мирослава Антонович.

В законодательстве США предусмотрена специальная процедура признания организации "террористической" и наложение на нее жестких санкций.

В Государственном департаменте есть Бюро по борьбе с терроризмом, которое собирает информацию о конкретной организации и подает ее на рассмотрение Госдепа, и Государственный секретарь вместе с Генеральным прокурором принимает решение.

Одним из главных критериев для этого - это существовании угрозы со стороны организации или членам национальной безопасности США или ее гражданам.

После признания иностранной организации "террористической" Государственный секретарь сообщает об этом в Конгрессе, который должен за неделю пересмотреть этого решение. Через неделю постановление вносится в специальный федеральный реестр.

Законодательство США предусматривает строгий контроль финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием и поставками материальных ресурсов таким организациям.

Аналогичные процедуры есть в других странах, различаются только критерии и государственные органы, которые признают организацию "террористической".

В Великобритании в списке "террористических организаций" находятся чуть меньше шестидесяти названий. По специальному акту с 2000 года Великобритания применяет к ним широкий спектр финансовых инструментов.

В Австралии, в соответствии со специальным антитеррористическим актом от 2002 года, правительство формирует список "террористических организаций", к которому сейчас принадлежат 18 организаций. Также такой статус организаций может в частном случае предоставить суд.

В аналогичном списке Канады сейчас находится более сорока "террористических организаций".

Российская Федерация имеет список из 19 "террористических организаций", которые таковыми признает Верховный Суд.

ЕС и ООН

Европейский Союз также может признавать определенную организацию или группу "террористическими". Решение о конкретной организации основываются на данных правоохранительных органов национальных стран, Европола и других структур ЕС.

Окончательное решение о зачислении организации в перечень "террористических" принимает Совет ЕС в составе министров иностранных дел. При этом решение должно быть единогласным.

Сейчас в санкционном списке ЕС находится около тридцати организаций, отнесенных к категории "террористических".

"Единого определения терроризма в международном праве не существует, а критерии отнесения организаций к "террористических" различаются. По понятным причинам, только несколько организаций признаны террористическими на уровне ООН", - пояснила подход ООН к созданию списка Мирослава Антонович.

Единого определения терроризма в международном праве не существует, а критерии отнесения организаций к "террористическим" различаются. По понятным причинам, только несколько организаций признаны террористическими на уровне ООН Мирослава Антонович, заведующая кафедрой международного права НаУКМА

Для признания организации "террористической" требуется согласие всех пятнадцати членов Совета безопасности ООН. На этом уровне очень трудно найти компромисс между всеми членами Совбеза, поэтому пока в список "террористических" организаций ООН относит "Аль-Каиду", "Фронт аль-Нусра", "Боко Харам" и рассматривает предоставление такого статуса "Исламскому государству Ирака и Леванта ".

ООН при определении своего отношения к "террористическим организациям" руководствуется сразу 14 международными конвенциями и протоколами.

Мирослава Антонович указывает, что после катастрофы самолета малайзийских авиалиний и дальнейшего доказательства вины "ДНР" и "ЛНР" Украина может обращаться в ООН относительно признания этих организаций "террористическими".

"Очевидно, что правительства стран, чьи граждане погибли в результате действий на Востоке Украины, также сделают это", - резюмировала Мирослава Антонович.

Однако Григорий Немыря напоминает, что предоставление организациям статуса "террористических" накладывает очень строгие ограничения на контакты с ними.

"В этом контексте надо дать ответ, как в случае признания представителей "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями будут выглядеть консультации и переговоры, о которых сейчас много говорят", - резюмировал господин Немыря.