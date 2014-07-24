Кто может признать "ДНР" и "ЛНР" "террористическими организациями"?
После катастрофы малайзийского самолета в небе над Донбассом президент Украины объявил, что намерен добиваться признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "террористическими организациями".
Петр Порошенко уже обратился с такой просьбой к США и ООН. О возможном рассмотрении этого вопроса ЕС заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Генеральная прокуратура Украины признала эти организации "террористическими" еще до авиакатастрофы.
США, Великобритания и Австралия могут достаточно оперативно признать определенную организацию "террористической", однако на международном уровне и в ООН такие решения принимают после долгих дискуссий.
Признание определенной организации "террористической" странами или международными организациями может привести к серьезным санкциям в отношении самих членов этих организаций и людей, компаний и стран, которые им помогают.
Так, например, возникает вопрос, сможет ли украинское правительство вести какие-то мирные переговоры с самопровозглашенной республикой, если их признают "террористическими организациями?"
Национальные списки
Самым простым способом признания определенной организации "террористической" - это механизм национальных государств.
США, Великобритания, Австралия, Канада и ряд других стран имеют свое собственное антитеррористическое законодательство, а организацию признают "террористической" по прописанным в законе критериям.
"Каждая страна в соответствии со своей юрисдикцией и правовой базой может принимать решение о признании организации "террористической". Обычно это происходит, когда от действий террористов страдают граждане этих стран", - рассказал BBC Украина руководитель комитета парламента по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря.
Наиболее активно в этом направлении работают США, Великобритания и Канада. Широкий список имеют США.
"США сейчас относят к террористическим почти 60 организаций", - рассказала BBC Украина заведующая кафедрой международного права Национального университета "Киево-Могилянская академия" Мирослава Антонович.
В законодательстве США предусмотрена специальная процедура признания организации "террористической" и наложение на нее жестких санкций.
В Государственном департаменте есть Бюро по борьбе с терроризмом, которое собирает информацию о конкретной организации и подает ее на рассмотрение Госдепа, и Государственный секретарь вместе с Генеральным прокурором принимает решение.
Одним из главных критериев для этого - это существовании угрозы со стороны организации или членам национальной безопасности США или ее гражданам.
После признания иностранной организации "террористической" Государственный секретарь сообщает об этом в Конгрессе, который должен за неделю пересмотреть этого решение. Через неделю постановление вносится в специальный федеральный реестр.
Законодательство США предусматривает строгий контроль финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием и поставками материальных ресурсов таким организациям.
Аналогичные процедуры есть в других странах, различаются только критерии и государственные органы, которые признают организацию "террористической".
В Великобритании в списке "террористических организаций" находятся чуть меньше шестидесяти названий. По специальному акту с 2000 года Великобритания применяет к ним широкий спектр финансовых инструментов.
В Австралии, в соответствии со специальным антитеррористическим актом от 2002 года, правительство формирует список "террористических организаций", к которому сейчас принадлежат 18 организаций. Также такой статус организаций может в частном случае предоставить суд.
В аналогичном списке Канады сейчас находится более сорока "террористических организаций".
Российская Федерация имеет список из 19 "террористических организаций", которые таковыми признает Верховный Суд.
ЕС и ООН
Европейский Союз также может признавать определенную организацию или группу "террористическими". Решение о конкретной организации основываются на данных правоохранительных органов национальных стран, Европола и других структур ЕС.
Окончательное решение о зачислении организации в перечень "террористических" принимает Совет ЕС в составе министров иностранных дел. При этом решение должно быть единогласным.
Сейчас в санкционном списке ЕС находится около тридцати организаций, отнесенных к категории "террористических".
"Единого определения терроризма в международном праве не существует, а критерии отнесения организаций к "террористических" различаются. По понятным причинам, только несколько организаций признаны террористическими на уровне ООН", - пояснила подход ООН к созданию списка Мирослава Антонович.
Для признания организации "террористической" требуется согласие всех пятнадцати членов Совета безопасности ООН. На этом уровне очень трудно найти компромисс между всеми членами Совбеза, поэтому пока в список "террористических" организаций ООН относит "Аль-Каиду", "Фронт аль-Нусра", "Боко Харам" и рассматривает предоставление такого статуса "Исламскому государству Ирака и Леванта ".
ООН при определении своего отношения к "террористическим организациям" руководствуется сразу 14 международными конвенциями и протоколами.
Мирослава Антонович указывает, что после катастрофы самолета малайзийских авиалиний и дальнейшего доказательства вины "ДНР" и "ЛНР" Украина может обращаться в ООН относительно признания этих организаций "террористическими".
"Очевидно, что правительства стран, чьи граждане погибли в результате действий на Востоке Украины, также сделают это", - резюмировала Мирослава Антонович.
Однако Григорий Немыря напоминает, что предоставление организациям статуса "террористических" накладывает очень строгие ограничения на контакты с ними.
"В этом контексте надо дать ответ, как в случае признания представителей "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями будут выглядеть консультации и переговоры, о которых сейчас много говорят", - резюмировал господин Немыря.