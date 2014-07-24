В Нидерланды отправились еще два самолета с телами жертв MH17

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В четверг в Нидерланды вылетели третий и четвертый самолет с телами людей, погибших в результате катастрофы малайзийского "Боинга".

Об этом сообщается на официальной странице правительственной комиссии по расследованию катастрофы в Facebook.

Два первых рейса с гробами отправились в Нидерланды накануне.

Из 298 пассажиров рейса 193 были гражданами именно этой страны.

Последний путь

Лайнеры, которые направляются в город Эйндховен, несут на борту специальные контейнеры с телами погибших. В четверг отправили 74 таких контейнера, накануне - еще 40.

В среду самолеты с телами встречали около тысячи родственников, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и король Виллем-Александр с королевой Максимой.

В момент приземления самолетов звучали церковные колокола. Далее тела с эскортом полиции увезли на военную базу в Гильверсуме, где эксперты будут устанавливать личности погибших.

Трассу, по которой двигался кортеж, перекрыли. На мостах над ней стояли люди, которые бросали цветы на катафалки.

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Копірайт зображення Getty Image caption В Амстердаме тысячи людей в белой одежде вышли почтить погибших

Копірайт зображення Getty Image caption Люди приносят цветы к базе в Гильверсуме, где эксперты будут идентифицировать тела

Погибших почтили минутой молчания, объявленной по всей стране. В эту минуту в аэропорту Схипхол, из которого вылетел "Боинг-777", не взлетали и не садились самолеты.

Идентификация тел может растянуться на месяцы.

Голландская полиция посещает родственников погибших, собирая информацию о татуировках, отпечатках пальцев и образцы ДНК с личных предметов погибших, например - зубных щеток. Также изучаются медицинские карты жертв.

Между тем в Британии приступают к анализу "черных ящиков" "Боинга".

Многие голландцы выражают горе и гнев из-за задержек с доставкой тел, а также из-за того, как сепаратисты обращались с останками и вещами погибших.

Многие голландские газеты в четверг противопоставили этому церемонию в Эйндховен. "Вот как надо чтить мертвых" - под таким заголовком вышла ежедневная газета NRC.

А консервативный таблоид De Telegraph назвал "невероятным скандалом" то, что около трети тел все еще остаются в "убийственных полях" "путинских бандитов".