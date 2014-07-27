Милиция разогнала протест на мосту в Николаеве

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Мост международного значения через реку Южный Буг, расположенный на трассе Вена-Будапешт-Одесса-Мелитополь-Ростов-на-Дону, в ночь на 27 июля снова блокировали женщины, требовавшие вывести из окружения десантников из зоны АТО.

В воскресенье правоохранители применили физическую силу для восстановления движения через мост.

Несмотря на обещания от имени президента Порошенко, которые озвучил губернатор Николай Романчук, о создании коридора для вывода десантников 79 аэромобильной бригады из окружения в зоне АТО, ничего не изменилось, утверждали женщины.

По их словам, об этом свидетельствовали сами солдаты в телефонных разговорах со своими женами и матерями, которые стояли в пикете на Варваровском мосту.

В том числе бойцы утверждали, что их обстреливают не только сепаратисты, но и российская армия: техника переходит через границу и ведет огонь с тыла.

Опять с обеих сторон моста возникли большие пробки. Перестали ходить маршрутки. Возникали стычки мех женщинами и водителями.

Некоторые женщины начали призывать солдат переходить через границу в Россию, говоря, что лучше "быть живым предателем, чем мертвым патриотом".

На месте инцидента стали появляться люди, которых раньше видели на сепаратистских митингах в центре Николаева, под памятником героям Ольшанцам.

По утверждениям жителей близлежащих домов, в отличие от предыдущей ночи протеста, женщинами мог кто-то управлять на расстоянии, потому что они периодически отходили и "получали указания по телефону". Жители опасаются, что таким образом кто-то хочет дестабилизировать обстановку в Николаеве.

Протестующие аплодисментами встретили новость, что в Запорожье также перекрыли трассу в знак протеста.

В воскресенье утром на место происшествия прибыл начальник УМВД в Николаевской области Артур Мериков. В полдень он дал команду оттеснить протестующих. Милиция взяла их в кольцо и отвела с дороги.

Женщины возмущались, бросали под машины бутылки. Самых активных милиционеры поместили в автозаки.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Управления охраны общественного порядка Виктор Ковальчук, примерно в 13:30 движение по Варваровскому мосту было возобновлено.

Протестующие находятся на обочине, им советуют ехать с требованиями в Киев.