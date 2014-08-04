Видеоигры могут быть полезными для детей

Копірайт зображення SPL Image caption Трое из четырех детей сказали, что играют в видеоигры ежедневно

Увлечение детей компьютерными играми может позитивно сказаться на их развитии, выяснили исследователи из Оксфордского университета.

Ученые пришли к выводу, что дети, проводящие меньше часа в день за компьютерными играми, более уравновешены, чем те, кто не играют совсем.

Но у тех, кто играет более трех часов в день, уровень удовлетворенности жизнью был в целом ниже.

Результаты исследования были опубликованы в журнале "Педиатрия".

Глава проекта психолог Эндрю Пржибильский опросил 5 тысяч детей в возрасте от 10 до 15 лет. Примерно 75% опрошенных признались, что играют в компьютерные игры ежедневно.

Детей спросили, какое количество времени они уделяют компьютерным играм в учебные дни. Затем их попросили дать оценку следующим показателям:

Удовлетворенность жизньюУмение найти общий язык со сверстникамиВероятность оказания помощи людям, попавшим в бедуУровень гиперактивности и потери внимания

Видеоигры могут помочь детям найти общий язык Доктор Пжибильски

Ответы затем были проанализированы для составления общей картины психологического состояния детей.

Менее одного часа в день

При сравнении показателей выяснилось, что дети, проводящие за компьютерными играми менее одного часа в день, получают большее удовлетворение от жизни и лучше находят общий язык с окружающими, чем те, кто вовсе не играет в видеоигры или, наоборот, посвящает им слишком много времени.

Детям, увлеченным видеоиграми, проще найти общий язык со сверстниками

Также выяснилось, что у таких детей возникает меньше эмоциональных проблем и отмечается меньший уровень гиперактивности.

По словам Пржибильского, этому есть несколько объяснений.

Он сказал в интервью ВВС: "Увлечение компьютерными играми может дать детям общие темы для разговоров и исключить из общения тех, кто не может поддержать беседу (о видеоиграх - Ред.)".

По мнению ученого, результаты исследования должны внести поправки в существующие правила и ограничения на использование компьютерных игр.

Пржибильский подчеркнул, что, хотя по результатам исследования влияние компьютерных игр на детей достаточно велико, необходимо также учитывать такой фактор как взаимоотношения в семье.