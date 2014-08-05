Пресса: быстрая победа или долгая война?

Украинские издания размышляют над тем, удастся ли Украине быстро завершить конфликт на Востоке, а также обращают внимание на ложную информацию об АТО.

Быстрое завершение АТО?

Говорить об окончании АТО в ближайшее время не рискну. К зиме - более вероятно Донецкий политолог Сергей Чепик

В то время как украинские генералы анонсируют скорое окончание АТО, эксперты ожидают длительное противостояние, которое может затянуться минимум на несколько месяцев, пишет таблоид "Сегодня".

"Говорить об окончании АТО в ближайшее время не рискну. К зиме - более вероятно. Вспомните, сколько было прогнозов, и ни один не оправдался. Войну трудно начать и еще труднее закончить", - говорит донецкий политолог Сергей Чепик.

Соглашается с Чепиком военный эксперт Анатолий Павленко.

"Не думаю, что все быстро закончится. Это могло бы произойти, если бы мы были наедине с сепаратистами. Но они насчитывают 15 тысяч активных штыков плюс сторонники и поддержка России", - говорит эксперт.

В то же время, спикер СНБО Андрей Лысенко напоминает, что еще месяц назад Славянск считался укрепленным районом, но украинские военные его взяли.

"Думаю, что Донецк, как и Луганск, будут вскоре освобождены", - цитирует Лысенко "Сегодня".

Донецк накануне освобождения?

Всю эту неделю только то и делаю, что хожу в церковь просить мира и накапливаю запасы продуктов Житель Донецка

"Сейчас в безлюдном Донецке жителей можно встретить только в двух местах - церквях и магазинах", - пишет "Комсомольская правда в Украине", добавляя, что бои на окраинах города не прекращаются, а одиночные снаряды "долетают даже до центра".

"Всю эту неделю только то и делаю, что хожу в церковь просить мира и накапливаю запасы продуктов. Когда на улице происходит такое, все бытовые хлопоты, все дела отступают на второй план, остается только инстинкт самосохранения, тревога за близких и надежда", - цитирует издание жителя Донецка Алексея Наволоцкого.

Несмотря на слухи о том, что вскоре начнутся ожесточенные бои в городе, горожане не боятся выезжать за его пределы, пишет газета.

"Конечно, страшно попасть под обстрел в дороге, когда от пуль и снарядов просто не спрячешься, но гораздо страшнее оставаться здесь и ждать", - рассказывает изданию жительница Донецка Елена Ставникова.

Призывают жителей Донецка воспользоваться гуманитарным коридором и в СНБО, продолжает "Комсомольская правда в Украине".

"Впрочем, бежать из Донецка сейчас собираются далеко не все. Стойкие верят, что город освободят в ближайшее время", - резюмирует издание.

Достоверна ли информация об АТО?

"Ахиллесовой пятой" украинского руководства является информирование общества о событиях на востоке, считает газета "День".

Некоторые руководители силовых структур хотят показать себя в наиболее выгодном свете, поэтому умалчивают подробности этих событий Александр Кихтенко

Издание публикует мнение генерала армии Александра Кихтенко, который призывает руководство украинских силовых ведомств вести "правдивую и объективную" информационную политику.

"Если они будут предоставлять непроверенные данные или ложные факты, то рано или поздно это станет достоянием общественности. Думаю, некоторые руководители силовых структур хотят показать себя в наиболее выгодном свете, поэтому умалчивают подробности этих событий, не понимая, что уже завтра-послезавтра они всплывут на поверхность. Этого не нужно делать, потому что это подорвет доверие к ним и станет причиной их политического краха ", - говорит Кихтенко, добавляя, что солдаты и офицеры также нуждаются в объективных данных.

Соглашается с генералом и бывший глава СБУ Евгений Марчук.

"Война есть война. Понятно, что без жертв, к сожалению, не обойтись. Но такие события нужно обязательно комментировать на самых высоких уровнях, как бы это было неприятно. Иначе будут комментировать сами люди, и сами объяснят причины. Нетрудно догадаться как", - цитирует Марчука "День".

Волонтерство в оккупации

"Волонтерское движение получило развитие в Луганской и Донецкой областях во время оккупации областей русскими войсками", - пишет "Україна молода".

Волонтерство для меня - что-то вроде отпущения грехов. Я каждый день молюсь Богу, чтобы простил меня за то, что не иду на фронт и не воюю вместе с нашими ребятами Волонтер

Издание напоминает, что сначала это были "столовые" под открытым небом для украинскии бойцов, например в Сватово, но впоследствии движение начало набирать обороты.

Широкая сеть волонтеров заработала в Луганске, продолжает газета, добавляя, что "одна лишь луганская "Просвита" насчитывала до сотни зарегистрированных волонтеров".

Много добровольных помощников действуют и под эгидой политических партий - "Свободы" и Радикальной партии Олега Ляшко, утверждает газета, добавляя, что волонтеры собирают деньги и продукты для военных и с риском для жизни привозят грузы в зону АТО.

"Волонтерство для меня - что-то вроде отпущения грехов. Я каждый день молюсь Богу, чтобы простил меня за то, что не иду на фронт и не воюю вместе с нашими ребятами. Я не разбираюсь в этом, а может, так боюсь, что стыдно даже признаться. И поэтому помочь собрать им хотя бы продукты питания, теплые вещи и какие-то деньги на вооружение - это мелкая частичка моего личного вклада. Дай Бог, чтобы наши ребята уцелели и вернулись живыми-здоровыми домой. Надеюсь, я и все, кто с мной помогает армии, как-то облегчим их пребывание на линии огня ", - цитирует одного из волонтеров "Україна молода".

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС