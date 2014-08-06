Британские ученые: аспирин снижает заболеваемость раком

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Ежедневный прием аспирина может значительно снизить вероятность развития рака кишечника, желудка и пищевода, а также еще некоторых видов раковых заболеваний, выяснили ученые Лондонского университета королевы Марии.

По мнению исследователей, если все жители Великобритании старше 50 лет будут принимать лекарство в течение 10 лет, то за 20 лет удастся сократить число смертельных исходов примерно на 122 тысячи.

Но прием аспирина иногда вызывает внутреннее кровотечение, поэтому перед началом его приема необходимо проконсультироваться с врачом.

Ученые рассмотрели примерно 200 работ, посвященных пользе и вреду от употребления аспирина. Эта тема до сих пор вызывает многочисленные дискуссии в мире медицины.

Ученые пришли к выводу, что лекарство снижает количество смертей, вызванных раком кишечника, желудка и пищевода, на 30-40%.

Примеры снижения смертности от рака груди, предстательной железы и легких также существуют, но это снижение не столь велико.

По итогам исследования, для достижения положительного результата лекарство необходимо принимать по меньшей мере пять лет.

Ежедневная доза

Сотрудник Лондонского университета королевы Марии Джек Кузик, возглавлявший исследование, считает, что всем здоровым людям старше 50 лет следует начать ежедневно принимать небольшую дозу (75 мг) аспирина в течение 10 лет.

По данным исследователей, если 1000 человек в возрасте 60 лет будут принимать лекарство в течение 10 лет, после окончания приема мы увидим:

Умерших от рака станет меньше на 16 человек

Умерших от сердечного приступа станет меньше на одного человека

Умерших от кровотечения станет больше на два человека

Кузик, принимающий аспирин последние четыре года, сказал: "Несмотря на наличие побочных эффектов, которые тоже нужно учитывать, ежедневное употребление аспирина, похоже, является одним из самых эффективных и простых способов по уменьшению риска возникновения рака после отказа от курения и снижения излишнего веса".

Риск кровотечения

Копірайт зображення PA Image caption Хорошо известно, что одним из побочных эффектов аспирина является кровотечение в желудке и инсульт

Было установлено, что положительное действие лекарства продолжается даже после прекращения его регулярного приема, но пока нет ясности, на протяжении какого времени необходимо его принимать.

Из-за риска возникновения внутреннего кровотечения по мере старения организма ученые предлагают ограничиться периодом в 10 лет.

Неясно также, будет ли более крупная доза усиливать защитный эффект.

Хорошо известно, что одним из побочных эффектов аспирина является кровотечение в желудке и инсульт, однако, по мнению ученых, преимущества приема аспирина значительно перевешивают эти риски.

Согласно исследованию, если все британцы в возрасте от 50 до 64 лет будут принимать лекарство, удастся спасти 122 тысячи человек, однако примерно 18 тысяч умрут от побочных эффектов аспирина.

Эксперты предупреждают, что самый высокий шанс возникновения побочных эффектов наблюдается у людей с повышенным риском возникновения кровотечения, а также у курильщиков и тех, кто часто употребляют алкоголь.

Все, кто желают начать принимать лекарство, должны сначала проконсультироваться с доктором.

Ученые не знают точно, каким образом аспирин защищает от рака. По их мнению, он может снижать воспаление или воздействовать на кровяные клетки, которые без лекарства могут способствовать распространению болезни в организме.