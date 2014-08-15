Кафе "Путин" и матч с ЛНР: волна русофильства в Сербии

Image caption Для некоторых сербов президент Путин стал героем нового времени

В последние годы русофильство и президент России Владимир Путин становятся в Сербии все популярнее.

За время своей истории, в зависимости от геополитических обстоятельств, Сербия стремилась сохранять тесные культурные, политические и религиозные связи с Россией. Сейчас, несмотря на стремление Белграда сделать страну членом ЕС, сербские политики не скрывают своего восхищения Россией.

В прошлом году Белград получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), а с 2011 года в сербском городе Ниш действует российско-сербский Гуманитарный центр для предотвращения стихийных бедствий.

С 2000 года Сербия имеет с Россией режим свободной торговли, единственный такого плана среди государств вне СНГ.

Кафе "Путин"

Новая волна русофильства в Сербии связана, прежде всего, с увлечением личностью Владимира Путина, который в этой стране очень популярен. За последние шесть лет президенту Российской Федерации присвоен статус почетного гражданина в более чем десяти сербских городах.

В начале августа в городе Новый Сад открыли кафе под названием "Путин". Радивое Милянич, владелец кафе, возглавляет политический совет сербской Российской партии, который создали в прошлом году. Среди главных задач этой политической силы - "пробуждение идеи Евразийского союза в Сербии".

Image caption Владелец кафе принадлежит к руководству новосозданной Российской партии

В разговоре со мной владелец кафе "Путин" не скрывает удовлетворения от того, что открытие такого заведения поддержали в том числе и пользователи соцсетей.

Современное сербское русофильство несколько преувеличено. Все это связано с развитием национализма и шовинизма в Сербии Милана, сербка

"Я большой русофил и поклонник дела Владимира Путина. Думаю, что он один из немногих политиков, который восстал против американской гегемонии в мире, - говорит Милянич. - Клиенты очень довольны, что существует кафе с таким названием. В Новом Саде есть немало русских, которые здесь работают или приехали как туристы, они об открытии этого кафе узнали из российских масс-медиа".

Один из гостей кафе, г-н Момчило, называет себя русофилом. Он говорит, что такое заведение способствует дружбе славянских народов: "Очень люблю Сербию, Россию, Украину и Белоруссию, которых считаю братскими государствами. Также с уважением отношусь и к Европе, но Америка хочет править всем миром и они хотят уничтожить православие".

Другой гость, г-н Огнен, младшего поколения, рассказал мне, что очень уважает русскую культуру, которую чувствует близкой для себя.

Сербка Милана не считает себя поклонницей российских ценностей: "Современное сербское русофильство несколько преувеличено. Все это связано с развитием национализма и шовинизма в Сербии. В основном речь идет о религиозных православных связях и поиске якобы "братства" с Россией".

Матч с ЛНР

В прошлом месяце в Новом Саде прозвучала еще одна инициатива, направленная на сербскую и пророссийскую дружбу, но на сей раз при посредничестве Украины.

Руководство футбольного клуба "Новый Сад" обратилось с предложением к руководству "Луганской народной республики" провести футбольный матч.

Image caption Граффити болельщиков ФК "Новый Сад"

Это предложение вызвало немало споров, поскольку ФК "Новый Сад" сделал это без ведома соответствующих спортивных учреждений.

Президент футбольного клуба Томислав Ловрекович сказал мне, что видит этот матч исключительно как "гуманную и гуманитарную миссию".

"Сербия прошла через ряд войн. Многие погибли, многие потеряли своих родных и свое имущество. Людям в Луганске сейчас надо протянуть руку поддержки", - сказал он.

Однако большинство сербских СМИ отзывались об этой инициативе как о политическом пиаре, поскольку руководство "Нового Сада" близко к политическим партиям, которые пропагандируют консервативные сербские ценности и русофильство.

А Министерство молодежи и спорта Сербии решительно раскритиковало планы провести такой футбольный поединок, считая неприемлемым, чтобы "спортивные клубы вели деятельность, которая угрожает внешнеполитической позиции Сербии в таких специфических условиях международной политики".

Image caption Гостиница "Москва" в центре Белграда. Когда-то этот дом, построенный в 1908 году, был самым большим частным домом в Сербии

Разочарование Западом

Современное русофильство в Сербии связано с последствиями конфликтов в 1990-х годах и трудностями переходного периода 2000-х.

Авиаудары НАТО и отделение Косово от Сербии при помощи Запада повлияли на распространение среди сербского населения недоверия к Западу вообще и демократии либерального образца частности.

Многие сербские аналитики считают, что после блокирования независимости Косово в Совете безопасности ООН в 2008 году Сербия на длительное время связала себя с политикой России. С тех пор Белград стал частью российского энергетического лобби на Балканах, в частности в развитии газопровода "Южный поток".

Сейчас идею вступления в НАТО в Сербии поддерживают чуть выше 10% опрошенных, а интеграцию в ЕС - чуть меньше половины.