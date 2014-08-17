Состоялась интронизация главы Украинской православной церкви Онуфрия

Копірайт зображення UNIAN Image caption Нового главу УПЦ (МП) избрал Собор епископов 13 августа 2014

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий сошел на кафедру митрополита Киевского и всея Украины.

Интронизация состоялась на улице возле Успенского собора Киево-Печерской лавры.

На торжествах присутствовало около 400 человек, милиция усилила охрану лавры и окрестных мест.

Онуфрий получил грамоты от Собора епископов УПЦ (МП) и Патриарха Московского Кирилла.

От Московского патриархата присутствовал руководитель отдела внешних связей митрополит Иларион.

"На интронизации присутствовали представители 12 из 15 православных церквей мира", - сообщил журналистам глава информационного отдела УПЦ (МП) Георгий Коваленко.

Онуфрий (в миру Орест Владимирович Березовский - ред.) родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вижницкого района Черновицкой области в семье священника.

Онуфрий учился и работал в Москве, а в Украину вернулся в 1988 году и стал наместником Почаевской Лавры в Тернопольской области, где прослужил до ноября 1990 года.

С тех пор он руководил церковью в Черновцах, а 24 февраля 2014 был избран местоблюстителем УПЦ (МП).

Эксперты называют Онуфрия лояльным Москве церковным деятелем.