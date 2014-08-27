АТО: на юг Донбасса отправляют тяжелое вооружение

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Украинские силовики сообщают об отправке новых сил и тяжелого вооружения на Донбасс.

Сепаратисты утверждают, что военным формированиям Украины не хватит сил для того, чтобы эффективно вести боевые действия на юге Донецкой области.

Напряженная ситуация

За минувшие сутки на Донбассе погибли 13 украинских военнослужащих, еще 36 - ранены. Об этом в среду рассказал представитель СНБО Андрей Лысенко.

Наиболее напряженной остается ситуация у города Новоазовск, где окружающие населенные пункты контролируются сепаратистами.

"На других направлениях боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Старобешево, Оленевка, Марьинка, Ждановка, Луганск, Донецк и Иловайск", - сообщают в СНБО.

Продолжаются бои за удержание города Иловайск. "Помощь туда доставлена. Часть раненых эвакуировали, но операция по вывозу еще продолжается", - заявил Андрей Лысенко.

Командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook сообщил, что руководство АТО не планирует отправлять подмогу в Иловайск в среду.

"Нет даже команды пробиваться к своим. Сейчас, если слабые пока заслоны на трассе Кутейниково-Старобешево затвердеют, появится вторая линия блокады, то это будет братская могила", - пишет Семен Семенченко.

Юг Донбасса

Андрей Лысенко сообщил, что город Новоазовск на юге Донецкой области находится под контролем украинских сил.

"Город Новоазовск обстреливается как со стороны России, так и с захваченных позиций на украинской территории. Однако город остается под контролем наших сил", - рассказал Андрей Лысенко во время брифинга.

Город Новоазовск обстреливается как со стороны России, так и с захваченных позиций на украинской территории. Однако город остается под контролем наших сил Андрей Лысенко, представитель СНБО

Он добавил, что трасса Новоазовск-Мариуполь также занята украинскими военными.

"Смешанными мобильными группами военных, правоохранителей и гвардейцев организовано посты на наиболее опасных направлениях вероятного движения противника в район Мариуполя", - сообщили в СНБО.

Также там заверили, что ситуация в самом городе "спокойная и контролируемая".

При этом Андрей Лысенко рассказал, что южная часть Донецкой области сейчас является приоритетной для обороны - сюда прибыла первая оперативная бригада Нацгвардии укомплектованная новой техникой и тяжелым вооружением.

Представители же самопровозглашенной "ДНР" утверждают, что закрыть всю территорию на "новом южном фронте" у украинской армии просто не хватит сил.

Подмога добровольческим батальонам

О поддержке украинских военных говорят и в Министерстве внутренних дел.

В частности, в среду там сообщили об отправке тяжелого вооружения в батальон "Азов".

"По принятому во вторник постановлению Кабмина об ускоренной передаче оружия в течении 48 часов, батальон "Азов" за вчерашний вечер и за эту ночь получил от Минобороны артиллерийские установки "ЗУ-23-2" и другое тяжелое вооружение, необходимое для эффективного отражения атак противника", - говорится в новости на сайте МВД со ссылкой на советника Антона Геращенко.