В Колумбии вышел из тюрьмы наемный убийца Попай

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Одного из самых известных наемных убийц Колумбии освободили из тюрьмы после того, как он отбыл 22 года из 30-летнего срока заключения.

Джон Хайро Веласкес по прозвищу Попай был ведущим киллером, работавший на покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Он признался в убийстве 300 человек, а также заявлял о причастности к почти трем тысячам убийств в течение 1980-х и 1990-х годов.

Кроме того, он дал показания против бывшего министра юстиции, признанного виновным в том, что заказал убийство своего конкурента.

52-летний Веласкес вышел на свободу из колонии строгого режима во вторник, начав испытательный срок продолжительностью в четыре года.

Он вышел под усиленной охраной полиции, поскольку на свободе, по его мнению, ему может угрожать опасность.

Убийство кандидата

По словам корреспондента ВВС в Боготе Артуро Уоллеса, Колумбия разделилась в оценке этого досрочного освобождения.

Некоторые пострадавшие утверждают, что он до сих пор не заплатил сполна за свои преступления, тогда как по мнению других, два десятилетия в тюрьме - достаточный срок, чтобы получить второй шанс, добавляет наш корреспондент.

Веласкеса осудили за причастность к убийству кандидата в президенты Луиса Карлоса Галана в 1989 году.

Впоследствии он дал показания против экс-министра юстиции Альберто Сантофимио - конкурента Галана на президентских выборах - признанного виновным в заказе убийства своего соперника.

Луис Карлос Галан имел жесткую позицию относительно мощных наркокартелей и имел большие шансы на победу на выборах. Его застрелили в городке неподалеку Боготы, где он собирался выступить с речью.

Альберто Сантофимио сейчас отбывает 24-летний срок заключения. Он был близким соратником Пабло Эскобара - одного из основателей Медельинского наркокартеля, боровшегося против колумбийской государства.