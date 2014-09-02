ООН: число беженцев с Донбасса резко возросло
Из-за конфликта на востоке Украины четверть миллиона человек покинули свои дома, сообщает управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Более 2 млн человек все еще остаются в зоне боевых действий на Донбассе.
Переселенцы ищут убежище как внутри страны (в Донецкой, Харьковской и Киевской областях), так и за рубежом - в РФ, Польше, Германии, Швеции и Беларуси.
Стремительный рост за недели
Глава европейского офиса УВКБ ООН Винсан Коштель заявил, что по их подсчетам только за последние четыре недели количество беженцев возросло более чем вдвое и составляет около 260 тысяч человек. Перед этим, 5 августа, ООН сообщала о 117 тыс вынужденных переселенцев.
По данным украинского Межведомственного штаба по вопросам соцобеспечения граждан, перемещаемых из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории, общее количество внутренних переселенцев в Украине по состоянию на 2 сентября составляет более 231 тыс. человек.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш предупреждает: "Если этот кризис не остановить быстро, он будет иметь не только разрушительные гуманитарные последствия, но и может дестабилизировать весь регион. После уроков Балкан трудно поверить, что конфликт таких размеров может возникнуть на европейском континенте".
В ООН отмечают, что реальное количество беженцев может быть значительно больше, ведь многие переезжают к родственникам или друзьям и не регистрируются на новом месте жительства.
"Учитывая длительные бои в Донецке, Луганске и на юге Донецкой области, мы опасаемся, что количество беженцев будет расти", - заявил глава европейского бюро управления Винсент Коштель.
2,2 млн человек остаются в зоне конфликта
Большинство беженцев из указанных 260 тысяч - жители восточной Украины (остальные - из Крыма). Они нашли приют в тех частях Донецкой области, где уже не идут боевые действия. Другие два региона, куда едут вынужденные переселенцы - Киевская и Харьковская области.
Также по данным ООН, 2,2 млн человек все еще остаются в зоне конфликта. Украинские власти с конца июля организовали три гуманитарных коридора для выезда из опасной местности, которыми воспользовались более 6 тыс. человек.
Однако и эти коридоры не гарантируют полной безопасности из-за возможных обстрелов. Как следствие, количество людей, которые движутся по гуманитарным коридорам, уменьшается.
В ООН также обращают внимание на тяжелые условия, в которых оказались жители Донецка, Макеевки, Горловки, Луганска. Преимущественно это пожилые люди, которым не хватает еды, воды, они вынуждены прятаться от обстрелов в подвалах без электричества.
Одновременно в УВКБ ООН отмечают, что после того, как украинское правительство восстановило контроль над Славянском, туда быстро вернулось около 20 тысяч граждан, которые ранее покинули город.
Прибежище за рубежом
В ООН утверждают, что количество украинцев, стремящихся получить статус беженцев или убежище в РФ, в течение августа выросло на 66 тыс человек.
Всего, по данным Миграционной службы РФ, с начала года более 121 тыс. украинцев выразили желание получить убежище в России. Еще более 138 тыс граждан Украины подали заявки на то, чтобы остаться в РФ в другом статусе: получить временный или постоянный вид на жительство, или воспользоваться программой "переселения соотечественников".
Большинство ехали в несколько регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов и Чечню. Однако, по словам российских властей, квоты для беженцев из Украины в этих местностях уже заполнены, поэтому они должны искать для себя другие регионы РФ.
26 августа около 200 украинских переселенцев с Донбасса, среди них 35 детей, прибыли из аннексированного Крыма в город Магадан, что на дальнем востоке России.
Более 4 тыс. украинцев подали запросы для получения статуса беженцев в странах Евросоюза в течение первого полугодия 2014 (в прошлом году этот показатель составлял 900 человек). Большинство из них пытаются остаться в Польше, Германии и Швеции. 380 украинцев хотят получить убежище в Беларуси.