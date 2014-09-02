ООН: число беженцев с Донбасса резко возросло

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Из-за конфликта на востоке Украины четверть миллиона человек покинули свои дома, сообщает управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Более 2 млн человек все еще остаются в зоне боевых действий на Донбассе.

Переселенцы ищут убежище как внутри страны (в Донецкой, Харьковской и Киевской областях), так и за рубежом - в РФ, Польше, Германии, Швеции и Беларуси.

Стремительный рост за недели

Если этот кризис не остановить быстро, он будет иметь не только разрушительные гуманитарные последствия, но и может дестабилизировать весь регион. После уроков Балкан трудно поверить, что конфликт таких размеров может возникнуть на европейском континенте Антониу Гутерреш, верховный комиссар ООН по делам беженцев

Глава европейского офиса УВКБ ООН Винсан Коштель заявил, что по их подсчетам только за последние четыре недели количество беженцев возросло более чем вдвое и составляет около 260 тысяч человек. Перед этим, 5 августа, ООН сообщала о 117 тыс вынужденных переселенцев.

По данным украинского Межведомственного штаба по вопросам соцобеспечения граждан, перемещаемых из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории, общее количество внутренних переселенцев в Украине по состоянию на 2 сентября составляет более 231 тыс. человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш предупреждает: "Если этот кризис не остановить быстро, он будет иметь не только разрушительные гуманитарные последствия, но и может дестабилизировать весь регион. После уроков Балкан трудно поверить, что конфликт таких размеров может возникнуть на европейском континенте".

В ООН отмечают, что реальное количество беженцев может быть значительно больше, ведь многие переезжают к родственникам или друзьям и не регистрируются на новом месте жительства.

"Учитывая длительные бои в Донецке, Луганске и на юге Донецкой области, мы опасаемся, что количество беженцев будет расти", - заявил глава европейского бюро управления Винсент Коштель.

2,2 млн человек остаются в зоне конфликта

Большинство беженцев из указанных 260 тысяч - жители восточной Украины (остальные - из Крыма). Они нашли приют в тех частях Донецкой области, где уже не идут боевые действия. Другие два региона, куда едут вынужденные переселенцы - Киевская и Харьковская области.

Учитывая длительные бои в Донецке, Луганске и на юге Донецкой области, мы опасаемся, что количество беженцев будет расти Винсент Коштель, глава европейского офиса Управления ООН по делам беженцев

Также по данным ООН, 2,2 млн человек все еще остаются в зоне конфликта. Украинские власти с конца июля организовали три гуманитарных коридора для выезда из опасной местности, которыми воспользовались более 6 тыс. человек.

Однако и эти коридоры не гарантируют полной безопасности из-за возможных обстрелов. Как следствие, количество людей, которые движутся по гуманитарным коридорам, уменьшается.

В ООН также обращают внимание на тяжелые условия, в которых оказались жители Донецка, Макеевки, Горловки, Луганска. Преимущественно это пожилые люди, которым не хватает еды, воды, они вынуждены прятаться от обстрелов в подвалах без электричества.

Одновременно в УВКБ ООН отмечают, что после того, как украинское правительство восстановило контроль над Славянском, туда быстро вернулось около 20 тысяч граждан, которые ранее покинули город.

Прибежище за рубежом

В ООН утверждают, что количество украинцев, стремящихся получить статус беженцев или убежище в РФ, в течение августа выросло на 66 тыс человек.

Всего, по данным Миграционной службы РФ, с начала года более 121 тыс. украинцев выразили желание получить убежище в России. Еще более 138 тыс граждан Украины подали заявки на то, чтобы остаться в РФ в другом статусе: получить временный или постоянный вид на жительство, или воспользоваться программой "переселения соотечественников".

Большинство ехали в несколько регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов и Чечню. Однако, по словам российских властей, квоты для беженцев из Украины в этих местностях уже заполнены, поэтому они должны искать для себя другие регионы РФ.

26 августа около 200 украинских переселенцев с Донбасса, среди них 35 детей, прибыли из аннексированного Крыма в город Магадан, что на дальнем востоке России.

Более 4 тыс. украинцев подали запросы для получения статуса беженцев в странах Евросоюза в течение первого полугодия 2014 (в прошлом году этот показатель составлял 900 человек). Большинство из них пытаются остаться в Польше, Германии и Швеции. 380 украинцев хотят получить убежище в Беларуси.