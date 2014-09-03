Путин объявил план для Донбасса

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Президент России Владимир Путин озвучил свой план по стабилизации ситуации на востоке Украины во время визита в столицу Монголии, сообщает агентство "Интерфакс"

План российского президента состоит из семи пунктов, среди них - прекращение наступательных действий с обеих сторон, отвод украинских военных от населенных пунктов, обмен пленными, создание гуманитарных коридоров и международное наблюдение за режимом прекращения огня.

Утром в среду президенты Украины и России в телефонном разговоре обсудили возможное прекращение огня на Донбассе.

"Наши взгляды, во всяком случае, как мне показалось, на пути урегулирования конфликта очень близки", - прокомментировал разговор с президентом Порошенко Владимир Путин.

План Путина

"Я когда летел сюда — из Благовещенска в Улан-Батор — в самолете набросал некоторые соображения и план действий", - сказал Владимир Путин, передает агентство "РИА Новости".

Соблюдение условий прекращения огня, согласно плану российского президента, должно быть под международным контролем.

Первым пунктом плана российский президент назвал необходимость "прекратить активные и наступательные операции вооруженных сил, вооруженных формирований, ополчения юго-востока Украины на донецком и луганском направлении".

Второй шаг - отвести украинских военных от населенных пунктов на расстояние, которое делает невозможным обстрел жилых районов из артиллерии и всех видов систем залпового огня.

Кроме того, нужно "исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населенных пунктов в зоне конфликта".

Владимир Путин предлагает провести обмен "обмен насильно удерживаемых лиц" по формуле "всех на всех" без предусловий.

Президент России предлагает открыть гуманитарные коридоры для беженцев и поставок гуманитарных грузов в Донецкую и Луганскую области.

В последнем пункте "плана Путина" предлагается направить ремонтные бригады в пострадавшие вследствие боевых действий районы, которые помогут восстановить разрушенные объекты инфраструктуры.

Владимир Путин считает, что окончательные договоренности между украинскими властями и представителями сепаратистов могут быть достигнуты во время встречи контактной группы 5 сентября.

Ранее в среду президенты Украины и России в телефонном разговоре обсудили прекращение огня на Донбассе, однако о достигнутых договоренностях не сообщалось.