Книга года BBC-2014: выберут лучшую Книгу десятилетия

ВВС Украина бъявила о начале ежегодной литературной премии, целью которой является определение лучших прозаических произведений, написанных на украинском языке - Книга года BBC-2014 и Детская Книга года BBC-2014 - в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В честь десятой годовщины вручения премии BBC и ЕБРР также выберут лучшую Книгу десятилетия ВВС.

По десятилетней традиции, о начале отбора книг-номинантов премии Книги года ВВС было объявлено во время ежегодного Львовского Международного Форума издателей и Литературного фестиваля.

"Подходя к десятилетней отметке премии, мы вспоминаем удивительное разнообразие книг, которые жюри оценивало в течение десяти лет, новые имена, которые конкурс открыл для книголюбов и издателей, которые размещали логотип Книги года на следующих изданиях книг-победителей. Конкурс Книга года - это плод общих усилий коллектива BBC Украина. Наши журналисты размещали информацию о каждой книге в виде аннотаций, рецензий, фотографий или интервью с авторами. Мы надеемся, что сайт bbc.ua останется популярной площадкой для дискуссий о современной украинской литературе", - сказала Нина Курьята, главный редактор ВВС Украина.

Победители прошлых лет: 2013 - Ярослав Мельник "Дальнее пространство" (Книга года) и Марьяна и Тарас Прохасько "Кто сделает снег" (Детская книга года)

2012 - Юрий Винничук "Танго смерти" (Книга года) и Леся Воронина "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская книга года)

2011 - Владимир Рутковский "Синие воды"

2010 - Сергей Жадан "Ворошиловград"

2009 - Издрик "ТАКОЕ"

2008 - Люко Дашвар "Молоко с кровью"

2007 - Владимир Диброва "Андреевский спуск"

2006 - Сергей Жадан "Капитал"

2005 - Юрий Винничук "Весенние игры в осенних садах"

Начиная с 2012 года, премия Книга года BBC была представлена в партнерстве с культурной программой ЕБРР.

"Культурная программа ЕБРР гордится тем, что в партнерстве с ВВС поддерживает современную украинскую литературу для детей и взрослых. В этом году нам особенно приятно поддержать номинацию Книга года десятилетия ВВС", - сказала Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР.

В состав жюри премии Книга года ВВС вошли:

Вера Агеева, профессор, Национальный университет Киево-Могилянская академия

Тарас Федюк, поэт

Ольга Герасимьюк, журналист

Нина Курьята, главный редактор ВВС Украина

Светлана Пыркало, писатель, советник по вопросам культуры ЕБРР

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1,000.

Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года ВВС на следующих изданиях.

Издатели могут подавать на рассмотрение жюри до трех книг в каждой категории и до двух новых книг победителей предыдущих конкурсов. Книги, представленные на премию, должны быть художественными прозаическими произведениями, написанными на украинском языке, изданными в течение последних 12 месяцев на момент объявления старта премии. Более подробно с условиями литературной премии Книга года ВВС можно ознакомиться на сайте bbc.ua.

"Длинные списки" в каждой номинации определяет редакция ВВС Украина. "Короткие списки" и победителей определит жюри.

Последний срок подачи книг на премию - 1 октября 2014 года. Победители будут объявлены в декабре 2014 года.