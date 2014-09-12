Книга года BBC-2014: выберут лучшую Книгу десятилетия
ВВС Украина бъявила о начале ежегодной литературной премии, целью которой является определение лучших прозаических произведений, написанных на украинском языке - Книга года BBC-2014 и Детская Книга года BBC-2014 - в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В честь десятой годовщины вручения премии BBC и ЕБРР также выберут лучшую Книгу десятилетия ВВС.
По десятилетней традиции, о начале отбора книг-номинантов премии Книги года ВВС было объявлено во время ежегодного Львовского Международного Форума издателей и Литературного фестиваля.
"Подходя к десятилетней отметке премии, мы вспоминаем удивительное разнообразие книг, которые жюри оценивало в течение десяти лет, новые имена, которые конкурс открыл для книголюбов и издателей, которые размещали логотип Книги года на следующих изданиях книг-победителей. Конкурс Книга года - это плод общих усилий коллектива BBC Украина. Наши журналисты размещали информацию о каждой книге в виде аннотаций, рецензий, фотографий или интервью с авторами. Мы надеемся, что сайт bbc.ua останется популярной площадкой для дискуссий о современной украинской литературе", - сказала Нина Курьята, главный редактор ВВС Украина.
Начиная с 2012 года, премия Книга года BBC была представлена в партнерстве с культурной программой ЕБРР.
"Культурная программа ЕБРР гордится тем, что в партнерстве с ВВС поддерживает современную украинскую литературу для детей и взрослых. В этом году нам особенно приятно поддержать номинацию Книга года десятилетия ВВС", - сказала Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР.
В состав жюри премии Книга года ВВС вошли:
- Вера Агеева, профессор, Национальный университет Киево-Могилянская академия
- Тарас Федюк, поэт
- Ольга Герасимьюк, журналист
- Нина Курьята, главный редактор ВВС Украина
- Светлана Пыркало, писатель, советник по вопросам культуры ЕБРР
Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1,000.
Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года ВВС на следующих изданиях.
Издатели могут подавать на рассмотрение жюри до трех книг в каждой категории и до двух новых книг победителей предыдущих конкурсов. Книги, представленные на премию, должны быть художественными прозаическими произведениями, написанными на украинском языке, изданными в течение последних 12 месяцев на момент объявления старта премии. Более подробно с условиями литературной премии Книга года ВВС можно ознакомиться на сайте bbc.ua.
"Длинные списки" в каждой номинации определяет редакция ВВС Украина. "Короткие списки" и победителей определит жюри.
Последний срок подачи книг на премию - 1 октября 2014 года. Победители будут объявлены в декабре 2014 года.