Новое правительство Польши: самое главное - безопасность страны

Копірайт зображення Getty Image caption Новое правительство Польши сформировали по причине перехода Дональда Туска на работу в Брюссель

В пятницу Ева Копач, которая заменит Дональда Туска на посту премьер-министра Польши, представила состав своего правительства.

Представленные ею политики станут полноправными министрами менее чем через две недели - уже 1 октября.

Кадровые изменения в правительстве Польши существенны для Украины, учитывая то, что Варшава традиционно является промоутером и адвокатом Киева на европейской политической арене. Первые лица польской власти неоднократно заявляли, что видят свою миссию в информировании западноевропейских стран о ситуации в Украине и в разработке общей стратегии в отношении Киева.

Активного относительно "украинского вопроса" Радослава Сикорского заменит в кресле главы МИД Гжегож Схетына, который сейчас возглавляет профильный комитет Сейма.

Копач заявила, что в политике нового министра будет присутствовать преемственность относительно внешнеполитической стратегии его предшественника.

Наблюдатели обращают внимание на отсутствие опыта дипломатической работы у Схетыны и указывают на неоднозначность первого заявления Копач по поводу позиции Польши в конфликте на востоке Украины.

"За спиной - дом и дети"

В этот понедельник президент Польши Бронислав Коморовский доверил Еве Копач сформировать состав нового правительства.

Кресло премьера освободилось после того, как предыдущего главу правительства Дональда Туска избрали председателем Европейского Совета, и он заявил о своей отставке.

Обнародование программы правительства и голосование за ее утверждение состоится 1 октября.

57-летняя Ева Копач по образованию врач. В политику она пришла в 2001 году, до этого работала по специальности. С 2007 по 2011 занимала пост министра здравоохранения. После парламентских выборов в 2011 году была избрана спикером Сейма.

После представления правительства журналисты спросили у Копач, собирается ли Польша поставлять оружие Украине, чтобы поддержать Киев в противостоянии с Россией. Ее ответ оставил чрезвычайно широкое поле для интерпретаций.

"Вы знаете, я - женщина. Представляю себе, что бы я сделала, если бы вдруг на улице появился человек, который размахивает каким-то острым предметом или держит в руке пистолет. Моя первая мысль: там, за моей спиной - мой дом и мои дети. Поэтому я забегаю в дом, закрываю дверь и забочусь о своих детях ... Польша должна вести себя как польская здравомыслящая женщина. Наша безопасность, наша страна, наш дом, наши дети - это самое важное", - заявила она.

Копірайт зображення Reuters Image caption Ева Копач заявила, что Польша должна вести себя как "здравомыслящая женщина" относительно конфликта в Украине

"Это вовсе не означает, что мы сегодня должны говорить отличающимся от всего ЕС голосом. Я считаю, что мы не должны быть активным участником этого вооруженного конфликта. Только если большая европейская семья решит, что мы хотим помогать, мы должны участвовать в этой помощи, - но вместе с другими государствами", - добавила Копач.

Комментаторы в польских соцсетях раскритиковали это заявление за "инфантилизм", спекуляцию гендерными стереотипами, а также отсутствие четкой позиции относительно чрезвычайно важного для национальных интересов Польши вопроса.

В любом случае, наблюдатели пишут, что с внешнеполитической точки зрения Ева Копач будет менее активной, чем ее предшественник - не в последнюю очередь, по причине отсутствия опыта в этой сфере.

Однако "ответственным" за, в частности, "украинский вопрос" в новом правительстве Польши будет новый глава МИД Гжегож Схетына.

Новый глава МИД

Гжегож Юлиуш Схетына родился 18 декабря 1963 года в Ополе. В 1990 году окончил Вроцлавский университет по специальности "История". В студенческие годы участвовал в деятельности организации "Солидарность", после падения коммунистического режима некоторое время работал заместителем воеводы Вроцлавского воеводства, после этого - занимался предпринимательской деятельностью.

Является депутатом польского Сейма, начиная с 1997 года. В 2001-м стоял у истоков "Гражданской платформы" - нынешней правящей партии Польши.

С 2007 по 2009 год был министром внутренних дел и администрации в правительстве Дональда Туска, впоследствии - возглавлял фракцию "Платформы" в Сейме.

В июле 2010 года, после того, как предыдущий спикер Сейма Бронислав Коморовский был избран президентом Польши, сам занял пост спикера. В течение месяца, до инаугурации нынешнего главы государства, был исполняющим обязанности президента.

Копірайт зображення schetyna.pl Image caption В студенческие годы Гжегож Схетына был активистом "Солидарности"

После парламентских выборов 2011 становится председателем комитета Сейма по внешней политике.

Польские СМИ называли это назначение "понижением в классе" и "почетной ссылкой" и связывали это с внутрипартийными трениями: Схетына, по некоторым данным, претендовал на то, чтобы возглавить "Гражданскую платформу", а это не входило в планы Дональда Туска, который стремился возглавлять партию и правительство одновременно.

Сам Схетына отрицал наличие конфликта в среде "Гражданской платформы".

Назначение его на должность министра иностранных дел в новом правительстве Ева Копач назвала гарантией того, "что не будет безответственных решений" и выразила надежду, что ему удастся наладить сотрудничество с министром обороны, премьером и президентом Польши.

Копач сообщила, что предыдущий глава МИД Радослав Сикорский вскоре займет его прежнее место, возглавив Сейм.

Небольшой опыт

В списке возможных претендентов на кресло главы МИД Гжегож Схетына появился несколько дней назад: в предыдущих прогнозах польских СМИ речь шла о других кандидатах, а также о возможности продолжения дипломатической карьеры Радослава Сикорского.

Ряд экспертов по вопросам внешней политики, опрошенных "Газетой выборчей", независимо от их отношения к достижениям Сикорского на посту министра, сошлись во мнении о нецелесообразности замены главы МИД, учитывая сложную международную ситуацию.

Назначение Схетыны рассматривается польскими обозревателями скорее во внутриполитическом контексте: в качестве возврата в большую политику, на одну из ключевых государственных должностей одного из тяжеловесов "Гражданской платформы".

Копірайт зображення schetyna.pl Image caption Гжегож Схетына в течение месяца исполнял обязанности президента Польши в качестве действующего председателя Сейма

К возможным перспективам его деятельности на дипломатическом поприще польские и зарубежные эксперты относятся осторожнее.

"Гжегож Схетына имеет большой политический и государственный опыт, но я не могу вспомнить ни одного его значимого заявления по международной тематике ... Мне кажется, он больше подошел бы государству, скажем, в качестве министра инфраструктуры и развития", - пишет публицист Адам Шосткевич в блоге на сайте polityka.pl.

"Гжегож Схетына имеет небольшой внешнеполитический опыт и, по моим данным, не разговаривает ни на одном иностранном языке", - написал в Twitter журналист The Economist Эдвард Лукас.

Мать новоназначенного министра заявила, что Гжегож Схетына в свое время работал во вроцлавском баскетбольном клубе Śląsk Wrocław, где отвечал, в частности, за контрактные переговоры с "темнокожими игроками", и таким образом выучил английский язык.

"Подозреваю, что скоро он начнет "шлифовать "язык", - сказала Данута Схетына, добавляя, что, по мнению ее сына, лучшим решением для Польши было бы дальнейшее пребывание во главе МИД Радослава Сикорского.

"Быть послами - недостаточно"

Сегодня быть "послами" Украины - недостаточно, сегодня мы должны быть ее защитниками Гжегож Схетына

Гжегожа Схетыну сложно назвать активным комментатором по внешнеполитическим вопросам. Впрочем, о позиции будущего главы МИД относительно событий в Украине может свидетельствовать его визит на киевский Майдан Независимости в начале декабря прошлого года в составе делегации польского парламента.

"После того, что произошло на Майдане, что произошло в Киеве, наш мир уже не будет таким как раньше", - заявлял он позже с парламентской трибуны.

В начале марта этого года, когда Сейм посвятил часть своего заседания рассмотрению ситуации в Украине, Схетына прямо назвал действия России в Крыму "актом агрессии".

"Суверенитет и территориальная целостность Украины были нарушены Россией ... Кризис в Украине является самым большим вызовом Европе и остальному миру, всем нам", - говорил тогда он.

"Сегодня быть "послами" Украины - недостаточно, сегодня мы должны быть ее защитниками", - описывал он роль Польши в условиях украинского конфликта.

Позднее, когда в мае этого года Сейм обсуждал основы польской внешней политики в 2014 году, Схетына заявлял, что одним из приоритетов официальной Варшавы должно быть напоминание всему миру, что "проблема за (польской) восточной границей является не локальной, а международной, европейской, мировой проблемой".

В целом заявления Схетыны в общих чертах повторяли тональность заявлений Радослава Сикорского и Дональда Туска, и сам будущий министр говорил, что в условиях тяжелой ситуации на востоке Европы особенно важна преемственность польской внешней политики после вероятной замены главы МИД.

"С точки зрения внешней политики назначение Схетыны - это важный сигнал миру. На этот пост приходит человек из партийной и политической среды, старается всегда искать компромиссы, не будет бить кулаком (по столу) на встречах в Брюсселе и скорее всего будет пытаться быть незаметным", - рассказывает "Газете выборчей" о том, как может измениться стиль руководства польской внешней политикой Томаш Врублевский из Warsaw Enterprise Institute.

В течение последних недель Гжегож Схетына комментировал в основном события внутренней политики - в частности, заявил, что готов снова побороться за пост главы "Гражданской платформы" и возглавить эту партию в преддверии парламентских выборов, назначенных на следующий год.