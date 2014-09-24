НАТО: Россия отводит свои войска из Украины

Копірайт зображення AFP Image caption Россия отрицает присутствие своих войск в Украине

Российские войска "значительно отступили" с Украины, но отдельные подразделения пока остаются на месте, заявили в НАТО.

Количество войск, которые остаются на украинской территории, трудно точно оценить, так как границу в основном контролируют пророссийские сепаратисты, заявил представитель Альянса.

Подполковник Джей Джанзэн добавил, что у границы с Украиной находятся тысячи российских военных. Россия отправила в Украину спецназ, выявить присутствие которого - непросто.

Он добавил, что у границы с Украиной находятся тысячи российских военных, и Россия отправила в Украину спецотряды, которые трудно отслеживать.

Москва отрицает присутствие своей армии в Донецкой и Луганской областях.

На востоке Украины с 5 сентября формально продолжается перемирие, которое регулярно нарушается.

После договоренностей в Минске на прошлой неделе стороны согласились создать 30-километровую буферную зону. Однако ежедневно поступают сообщения о новых боях.

По данным СНБО Украины, за минувшие сутки ранены восемь украинских солдат. Погибших нет.

С начала вооруженного конфликта на востоке страны в апреле этого года, по данным ООН, погибли более 3,5 тысяч человек.