Округов на всех не хватит

Копірайт зображення UNIAN Image caption Довжина бюлетенів до майбутніх парламентських виборів залежить в тому числі від результатів переговорів, котрі зараз ведуться між їхніми учасниками

Перед прошлыми парламентскими выборами оппозиционные тогда партии "Батькивщина" и "Свобода" заключили договор о сотрудничестве, который предусматривал, что в любом мажоритарном округе они будут выдвигать своих кандидатов одновременно.

К этому пакту предложили присоединиться и УДАРу. Однако в партии Виталия Кличко раскритиковали список округов, в которых им предлагали снять своих кандидатов. Объединение усилий всех оппозиционных сил в результате получилось лишь частичным.

Накануне выборов-2014 участников гонки от национально-демократического лагеря стало больше, поэтому здесь вспомнили об опыте двухлетней давности, взяв на вооружение объединительные призывы. Практических результатов реализации этих лозунгов пока не видно, однако на словах готовность к компромиссу выражают все без исключения собеседники ВВС Украина в этих партиях.

Все со всеми

Едва ли не главная проблема нынешних переговоров - большое количество их потенциальных участников.

Перед прошлыми выборами все было проще: на электоральном поле противников тогдашнего президента Януковича играли три крупные политические силы - "Батькивщина", "Свобода" и УДАР. Пока же представители потенциальных претендентов на голоса национал-демократического избирателя поместятся не в каждом зале для переговоров.

На сегодня ни одна из крупных национал-демократических партий формально не закрыла свой предвыборный съезд, на котором выдвигались кандидаты в депутаты.

Как известно, демократы объединяются перед расстрелом. Перед прошлыми выборами расстрел был более вероятным Виктория Сюмар, "Народный фронт"

Руководители этих сил объясняли: в течение ближайших недель будут вести со своими коллегами переговоры о сотрудничестве в мажоритарных округах, и итоги этих переговоров будут утверждаться на других этапах партийных съездов.

"Как известно, демократы объединяются перед расстрелом. Перед прошлыми выборами расстрел был более вероятным, потому демократы работали в условиях оппозиции и вынуждены были договариваться. Сейчас среда более конкурентная", - говорит Виктория Сюмар из "Народного фронта".

Главная цель потенциального объединения усилий, говорят собеседники ВВС Украина, - не допустить в следующий парламент бывших и нынешних сторонников режима Януковича.

"Схему работы мы видим такой: проанализировать (в каких округах эти политики баллотируются в парламент), заказать социологию, посмотреть на рейтинги (кандидатов от демократических сил) и принять соответствующие решения", - говорит Олег Ляшко.

Накануне он распространил обращение, в котором призвал патриотические политические силы к "согласованию позиций" и заявил о готовности к "снятию кандидатур, выдвинутых в мажоритарных округах от Радикальной партии, если это обеспечит победу патриотических сил и сделает невозможным появление в сессионном зале предателей Украины".

По словам г-на Ляшко, его партия выдвинула более 200 кандидатов-мажоритарщиков.

"Надо будет снять половину кандидатов - снимем. Я не хочу, чтобы из-за моих амбиций в парламент проскочил какой регионал, коммуняка или агент ФСБ", - говорит он.

Источники ВВС Украина в партии "Свобода" еще несколько недель назад говорили об инициативе партии Ляшко согласовать мажоритарщиков с националистами. Эти силы апеллируют к радикальному избирателю, поэтому распределение округов между этими партиями, наверное, должен иметь положительный эффект для них обоих, комментировал возможные договоренности собеседник ВВС Украина.

В то же время, в некоторых силах говорят, что вопросы согласования мажоритарщиков для них уже закрыты.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Лидеры сил, которые зимой стояли на Майдане, сегодня пытаются договориться о предвыборном сотрудничестве

В "Гражданской позиции (Анатолий Гриценко)" заявляют, что такие переговоры провели еще перед своим съездом. Руководитель штаба этой политической силы Олег Канивец говорит, что консультации по этому поводу проводились с "Демократическим альянсом" и "Батькивщиной".

В итоге партия Гриценко выдвинула лишь десять кандидатов-мажоритарщиков - немного как для силы, которая имеет шансы на третий результат по итогам выборов. При этом г-н Канивец говорит о готовности к дальнейшим уступкам.

"Если в этих округах будет возможность победы какого-то непорядочного человека - мы снова сядем за стол переговоров", - говорит он.

"Оригинальные переговоры"

Еще один атрибут нынешних переговоров об объединении усилий в округах - недоверие их участников друг к другу и взаимные обвинения в нежелании конструктивного сотрудничества.

С одной стороны, все национал-демократические силы, которые будут представлены в избирательных бюллетенях, единой командой стояли на Майдане и были причастны к свержению президента Януковича.

Социологи отмечают общественный запрос на объединение демократических сил, поэтому представители этих партий воздерживаются от откровенной критики друг друга.

Кроме того, вероятность формирования однопартийного большинства в следующем парламенте крайне низка, поэтому "партиям Майдана" в любом случае нужно готовиться к сотрудничеству в Раде восьмого созыва.

С другой стороны, именно между национал-демократическими силами в ходе этой кампании развернется основная борьба. Каждый лишний депутатский мандат для той или иной партии является залогом ее сильной позиции на послевыборных коалиционных переговорах. Поэтому надеяться на то, что переговоры между ними пройдут гладко, не приходится. Доходит и до обвинений.

"Переговоры идут очень оригинально", - говорит ВВС Украина Сергей Соболев из "Батькивщины".

"Мы выставили своих кандидатов не во всех округах, договорившись, что ответная реакция будет и от наших партнеров по бывшей коалиции. Но потом оказалось, что в отдельных округах они умудрились выставить собственных кандидатов даже против наших действующих депутатов", - объясняет он.

Я готов наступить на горло собственной песне и снять любого кандидата Олег Ляшко

Конкретизировать, кто именно нарушил договоренности, отказывается: мол, переговоры по этому поводу еще продолжаются.

В "Блоке Петра Порошенко" ВВС Украина рассказали другую версию этой истории.

"Петр Порошенко предлагал объединиться всем, но "Батькивщина" отказалась, причем в жесткой форме... С ними велись переговоры и дискуссии, но это не трансформировалось в конкретные договоренности. И никто не обещал представителям "Батькивщины", что в их округах не будут выдвигаться представители "Блока Петра Порошенко", - говорит Павел Розенко из списка пропрезидентской партии.

В результате обе эти силы выдвинули по более чем 170 кандидатов-мажоритарщиков.

Все готовы

Несмотря на все эти трудности, все без исключения собеседники ВВС Украина заявляют о готовности к максимальным компромиссам в случае доброй воли на то со стороны партнеров.

"Я готов наступить на горло собственной песне и снять любого кандидата (от Радикальной партии)", - говорит Олег Ляшко.

"В течение двух-трех недель можно достичь компромисса по большинству мажоритарных округов. Было бы желание с другой стороны, а не амбиции, позы и образы", - заявляет Павел Розенко.

Политолог Вадим Карасев, анализируя масштаб будущих договоренностей, предостерегает от чрезмерного оптимизма, однако и оснований для крайнего пессимизма не видит.

По его словам, наиболее вероятным сотрудничество между "партиями Майдана" выглядит на востоке страны, где взаимодействие между ними действительно способно не допустить в парламент представителей старой элиты.

На остальной же территории страны переговоры о сотрудничестве в мажоритарных округах будут продолжаться параллельно с коалиционными переговорами, итог которых сейчас предсказать сложно.

Единственное, в чем можно быть уверенным, - это то, что горячие дискуссии по этому поводу все со всеми будут вести до 12 октября - последнего дня, когда снятие кандидатов с регистрации разрешит закон.