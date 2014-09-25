СМИ: в Украине Путин получил то, что хотел

Копірайт зображення AP Image caption "Многие политики и аналитики говорят, что Украина капитулировала перед Россией", - пишет New York Times

Иностранные СМИ в четверг, 25 сентября, пишут о давлении России на Украину и ЕС, оценивают степень независимости Киева от Москвы и анализируют речь Барака Обамы в ООН.

"Похоронит" ли РФ украинскую экономику?

"Москва угрожает похоронить украинскую экономику", - пишет российская "Независимая газета".

Издание напоминает, что Россия пообещала увеличить пошлины на украинские товары "через десять дней после начала процесса реализации Киевом соглашения об ассоциации с ЕС". Чтобы избежать этого, Украина и ЕС должны согласиться на пересмотр некоторых положений соглашения, говорят в Кремле.

Реакция европейских чиновников была резкой.

"Вы можете сопоставить текст договоренностей с Россией и российскую интерпретацию этих соглашений, чтобы понять, что эта интерпретация принадлежит к другому, параллельному миру. Мы готовы решать реальные вопросы и проблемы, находить реальные решения. Россияне должны отказаться от этой виртуальной реальности", - заявил еврокомиссар Штефан Фюле.

Вы можете сопоставить текст договоренностей с Россией и российскую интерпретацию этих соглашений, чтобы понять, что эта интерпретация принадлежит к другому, параллельному миру Штефан Фюле

Российские эксперты считают, что на фоне экономического кризиса возможное введение пошлин Россией является очень серьезной проблемой для Украины.

"Экономика и так на пределе, но пошлины станут для нее последней каплей", - говорит заведующий отделом Украины Института стран СНГ Кирилл Фролов.

Другой эксперт, Александр Михайленко, видит в действиях Кремля "логику".

"Собственно, это наше предупреждение Украине и некий ответ России на санкции Запада", - цитирует г-на Михайленко "Независимая газета".

Капитуляция?

"Многие политики и аналитики говорят, что Украина капитулировала перед Россией, и президент Владимир Путин получил то, чего и хотел добиться своими атаками на Украину - нестабильную и менее суверенную страну", - пишет New York Times, добавляя, что сейчас Украина "наименее независима от Москвы, чем когда-либо".

Перечисляя проблемы украинской власти, издание подчеркивает, что "непрозрачное" перемирие на востоке способствует замораживанию конфликта на неопределенный срок, соглашение об ассоциации с ЕС отложено до начала 2016 года, непонятно, как имплементировать законы об "особом статусе" Донбасса и амнистию для сепаратистов.

"Лидеры оппозиции, западные дипломаты и другие аналитики обеспокоены, что условия протокола о прекращении огня и временного закона очень нечеткие. Например, непонятно, как будут организовывать выборы в ближайшие месяцы", - продолжает издание, добавляя, что "Украина будет вынуждена оплатить счет в 8 млрд долларов за реконструкцию региона".

Кроме того, продолжает издание, незаметно никаких сдвигов в борьбе с коррупцией, которую аналитики считают едва ли не главной причиной поражений и проблем украинской армии.

Пессимистично оценивает газета и европейские перспективы нашего государства, особенно в свете отложенного соглашения об ассоциации.

"Г-н Порошенко и другие высокопоставленные лица обещают, что задержка не остановит реформы. Европейские чиновники публично отрицают, что Россия смогла изменить текст Соглашения, но в частных разговорах дипломаты ЕС с отчаянием говорят, что Москва воспользовалась вето относительно будущего Украины многими способами", - заключает New York Times.

Литва против Кремля

Министр иностранных дел Литвы Линус Линкявичус считает "потенциально опасным" решение ЕС позволить Украине отложить полную имплементацию торгового соглашения, пишет Wall Street Journal.

Все хотели бы увидеть какие-то перемены на месте, а не только заявления России Линус Линкявичус, министр иностранных дел Литвы

В интервью для издания г-н Линкявичус признал "внутренний дискомфорт" от решения ЕС, ведь, по его мнению, оно дает Кремлю возможность требовать существенных изменений соглашения.

"Тактически и стратегически это был не очень правильный шаг. Любые уступки не приведут к уступкам другой стороны... это приведет к непрерывному давлению", - говорит литовский дипломат.

Г-н Линкявичус сообщил о встрече со своими коллегами в Нью-Йорке, во время которой обсуждался решение о возможном смягчении санкций против России. По мнению министра, говорить об этом "рано".

"Я чувствую, что мы найдем консенсус в этом вопросе, потому что, насколько я понимаю, все коллеги хотели бы увидеть какие-то изменения на месте, а не только заявления России", - цитирует г-на Линкевичуса Wall Street Journal.

Обама поддержал Украину

Несмотря на то, что значительная часть выступления президента США Барака Обамы на сессии Генассамблеи ООН была посвящена борьбе с терроризмом и "Исламским государством", обращение Обамы к Кремлю было "столь же строгим, как то, что можно было услышать от американского президента задолго до падения Берлинской стены", пишет Guardian.

"В выступлении, которое является эхом языка холодной войны, он изобразил Россию как самую основную антитезу всему, что отстаивает Америка, и пригласил мир выбрать между двумя моделями, которые представляют две страны", - продолжает издание.

Обама также подчеркнул глубокие расхождения между Западом и Россией, которые угрожают "парализовать" работу Совбеза ООН, и изложил подробности российской интервенции в Крыму и восточной Украине, подчеркнув, что Кремль своими действиями угрожает международному порядку, который символизирует собой ООН.

"Это мировоззрение, в котором сильный является правым. Мира, в котором границы одного государства может изменить другое, а цивилизованным людям не дают получить останки своих близких из-за того, что может всплыть правда. Америка отстаивает другие ценности. Мы считаем, что право делает сильным", - цитирует Обаму Guardian.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС