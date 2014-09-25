Сардинский город предлагает молодежи эмигрировать

Проблема безработицы и незанятости молодежи - крайне актуальна для Италии. Попытки центральной власти улучшить ситуацию часто оказываются тщетными, поэтому бороться с этими проблемами пытаются в регионах. Иногда - неординарным способом, как, например, в сардинском городке Эльмас.

Не имеешь работы и хочешь эмигрировать? Вперед! Можешь ехать в любую европейскую столицу. За чей счет? Администрации города Эльмас.

Она выделяет средства, чтобы оплатить билет в один конец, первые расходы на аренду помещения и курсы английского языка.

Программа распространяется на тех, кто моложе 50 лет и живет в городе по крайней мере три года.

Мы не хотим стимулировать эмиграцию, но будем реалистами: политика по рынку труда в нашем регионе провалилась Мэр города Эльмас

Коммуна Эльмас насчитывает почти 10 тысяч жителей. В городе есть аэропорт и стадион - этим он и известен.

Проблема номер один - нехватка работы. Городская администрация вводила различные программы по созданию рабочих мест, но результаты оказались неутешительными, рассказывает мэр города Вальтер Пишедда. Так и появилась идея проекта "Теперь еду".

"Ежедневно в мой офис приходят безработные и просят о помощи. Многие говорят, что хотел бы отправиться за границу, но не имеет денег даже на билет. И тогда мы подумали: почему бы не поощрить этих людей? Наконец, мы граждане Европы и не можем претендовать на то, чтобы Сардиния удовлетворила все наши потребности. Конечно, иметь работу возле дома - было бы идеально, но нужно осознать, что ситуация сейчас очень сложная", - говорит городской голова Эльмас г-н Пишедда.

Молодежь без надежды

Кризис рынка труда на Сардинии сейчас выглядит неразрешимым. По данным национального института статистики ISTAT, 54% молодых людей на острове не имеют работы.

Примерно такая же картина и на материковой Италии. В целом среди трудоспособного населения страны уровень безработицы превышает среднеевропейский показатель и достигает 12,6%.

К тому же, как отмечают социологи, много юношей и девушек уже потеряли надежду найти работу.

"Мы не хотим стимулировать эмиграцию, но будем реалистами: политика по рынку труда в нашем регионе провалилась, - объясняет журналистам мэр города Эльмас. - Этим проектом мы предоставляем поддержку людям, которые не теряют надежды. Вместо того, чтобы днями просиживать в барах, пусть выезжают, учат другой язык, приобретают новую специальность. и, возможно, они вернутся домой с деньгами, чтобы купить дом и создать семью".

Для этой программы выделили из городского бюджета 12 тысяч евро. Предполагается, однако, что запросов будет значительно больше.

Впрочем, первые опросы местной молодежи не свидетельствуют об энтузиазме.

"Почему нас хотят заставить эмигрировать - спрашивает 25-летний Сальваторе. - Если мы уедем, здесь останутся одни старики".

Image caption Часть молодых людей в Эльмасе восприняли идею мэрии без восторга

Его ровесник Антонио добавляет: "Могли бы то сделать, чтобы мы оставались здесь и далее жили в родном городе".

А вот мать-пенсионерка Сильвана Меле положительно восприняла инициативу горсовета.

"Моему сыну 35 лет, уже четыре года он безработный. Хотел бы поехать в Лондон искать работу, но нет денег на дорогу. Поэтому это хорошая идея", - считает женщина.

"Не возвращайтесь, а двигайтесь вперед"

Идея городских чиновников в Эльмасе вызвала новые дискуссии вокруг болезненных для Италии тем: новая эмиграция, отток мозгов и сокращение поселений.

Сардинийская писательница Микела Мурджия в комментарии для газеты La Stampa обвиняет местных политиков.

"Если молодежь покинет остров, Сардиния еще больше обеднеет. Опыт за границей обогащает человека, но нельзя отправлять молодежи ложный месседж. Нельзя создавать иллюзии, что будущее возможно лишь в эмиграции", - подчеркивает Микела Мурджия.

Столичные политики пока не отреагировали на идею городского совета Эльмаса. Хотя последние речи премьер-министра Маттео Ренци относительно оттока талантов из Италии показывают, что и в верхах уже смирились с реальным положением вещей.

В начале недели в Лос-Анджелесе г-н Ренци встретился с итальянскими предпринимателями и учеными, которые эмигрировали в США. От премьера надеялись услышать о новых материальных поощрениях для тех, кто вернется на родину, или других проектах, которые бы побуждали молодежь к реэмиграции.

Зато глава правительства сказал следующее: "Я не прошу вас вернуться домой. Я вас призываю двигаться вперед и работать, чтобы изменить мир".

Большинство специалистов признают: главная проблема страны не в том, что выезжают молодые и талантливые, а в том, что едут с билетом только в один конец. То есть, в отличие от китайцев или индийцев, мало кто из итальянцев возвращается работать на родину.

Ежегодно эмигрируют около 60 тысяч итальянцев в возрасте до 40 лет, свидетельствуют данные различных исследований. Официально за пределами Италии ныне живут почти 4 млн ее граждан.

Большинство из тех, кто покидает Апеннины, сетуют на старые недостатки местной системы: взяточничество и отсутствие меритократии.