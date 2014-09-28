В зоне АТО продолжаются обстрелы

Копірайт зображення Reuters Image caption Дым над аэропортом Донецка во время обстрела в минувший вторник

В СНБО заявляют, что в воскресенье пророссийские боевики совершили неудачный штурм аэропорта Донецка.

В "ДНР" утверждают, что силы АТО первыми открыли огонь по их позициям у аэропорта.

Стороны обвиняют друг друга в обстрелах позиций в течение суток.

Обстрелы Донецка

Представитель СНБО Андрей Лысенко сообщил, что в воскресенье украинские военные отбили штурм пророссийских боевиков возле донецкого аэропорта. По данным СНБО, боевики "понесли потери".

Также, по данным СНБО, в воскресенье боевики совершили артиллерийский обстрел населенного пункта Авдеевка.

Представители "Донецкой народной республики" заявляют, что украинские военные открыли огонь из донецкого аэропорта, сообщает агентство "РИА Новости".

"Жилые районы Донецка начали обстреливать с территории аэропорта с утра. Наши подразделения вынуждены были открыть огонь", - цитирует представителя "ДНР" агентство.

Копірайт зображення AFP Image caption Разрушения в Донецке

Горсовет Донецка сообщает, что в ночь на воскресенье под обстрел попали два района - Куйбышевский и Киевский.

Повреждены два жилых дома, мебельная фабрика и помещение Киевского районного совета. О жертвах не сообщается.

Утром в воскресенье в Донецке продолжают раздаваться залпы и взрывы.

"По состоянию на 10:00 в Донецке неспокойно. Звуки залпов и взрывы слышны в центральных районах города", - говорится в сообщении мэрии.

Без потерь

По данным СНБО, за прошедшие сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский военный, трое получили ранения.

Пророссийские боевики, как заявил представитель СНБО, обстреливают позиции сил АТО и жилые кварталы из стрелковых орудий, минометов, стволовой и реактивной артиллерии.

Ранее в штабе АТО заявили, что позиции украинских военных за последние сутки обстреливали в районе города Счастье Луганской области и Дебальцево Донецкой области.

По данным СНБО, в течение суток пророссийские боевики также обстреливали населенный пункт Талаковка близ Мариуполя.

В то же время, как заявил представитель СНБО, ситуация в Мариуполе стабильная.

20 сентября в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию кризиса в Украине подписала с сепаратистами меморандум, который предусматривает прекращение огня.

Однако обе стороны периодически заявляют о нарушении перемирия.