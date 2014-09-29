Бои за аэропорт Донецка: есть погибшие среди украинских военных и боевиков

Копірайт зображення AFP Image caption Украинские военные в зоне АТО

В воскресенье украинские военные понесли потери в бою возле аэропорта в Донецке, заявили в СНБО. Сепаратисты говорят, что украинские силовики в ночь на понедельник 16 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

За минувшие сутки в зоне АТО, по данным СНБО, погибли 9 военнослужащих.

Сепаратисты заявляют о пяти погибших и восьми раненых со своей стороны, а также о шести жертвах среди гражданских за последние сутки.

В понедельник боевые действия в районе аэропорта продолжались, сообщает Донецкий горсовет.

Два штурма

Как заявил представитель СНБО Андрей Лысенко на брифинге, украинские военные в донецком аэропорту в воскресенье отбили "два мощных штурма" пророссийских боевиков.

"Во время вечерней атаки террористы из танка подбили украинский бронетранспортер с экипажем и десантом. В результате интенсивного боя десантники понесли потери", - сказал Лысенко, не уточнив, сколько солдат погибли именно в этом бою.

"Они (военные) отбросили врага и уничтожили танк, который до этого подбил наш БТР", - добавил представитель СНБО.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что в аэропорту Донецка в результате обстрела погибли семь украинских военных, девять получили ранения.

В штабе АТО заявили, что аэропорт Донецка штурмовали "неподконтрольные вооруженные формирования".

Лысенко подчеркнул, что аэропорт является стратегическим объектом, который остается под контролем украинских военных.

Российский телеканал Lifenews пишет, что в воскресенье пророссийские боевики предлагали украинским военным сложить оружие и покинуть аэропорт, однако те отказались.

Как сообщил Андрей Лысенко, за минувшие сутки в зоне АТО, по данным СНБО, погибли 9 военных, 27 получили ранения.

Со стороны сепаратистов, по подсчетам украинских военных, погибло полсотни бойцов.

Копірайт зображення Getty Image caption Пророссийские сепаратисты удерживают контроль над Донецком

В штабе пророссийских сепаратистов заявляют, что украинские военные в ночь на понедельник 16 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Как пишет агентство "РИА Новости", сепаратисты заявляют о пяти погибших и восьми раненых со своей стороны, а также о шести жертвах среди гражданских за последние сутки.

Неспокойный Донецк

Горсовет Донецка сообщает, что в понедельник боевые действия в районе аэропорта не прекращаются.

По данным мэрии, в воскресенье в результате обстрелов в городе погибли трое местных жителей, пятеро получили ранения.

В Куйбышевском и Киевском районах были повреждены газопроводы и десять зданий, среди них - здание райсовета.

В СНБО заявляют, что "террористы и российские военные" обстреливают жилые кварталы Донецка.

Представители "ДНР" обвиняют в обстрелах гражданских украинских военных.

5 сентября в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию кризиса в Украине подписала с сепаратистами меморандум, который предусматривает прекращение огня.

Однако обе стороны периодически нарушают перемирие, соблюдение которого контролируют наблюдатели ОБСЕ.